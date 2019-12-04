自由廣場》《林保華專欄》香港把習近平逼到第一線

九七香港主權轉移以後，中共第一把手很少對香港指手畫腳，不論來參加香港的慶典，還是接見去北京述職的特首，對香港的「最高指示」都很原則，以致需要官員與評論員揣測其微言大義。這樣既可以避免干涉香港內政的指控，也可避免把話說死而無迴轉餘地。習近平初期也是這樣，即使五年前的雨傘運動，習近平也沒有露面說話，因此傳說他制止使用催淚彈的鎮壓行動，讓他在香港問題上保持比較開明形象。即使他在踐踏一國兩制，嘴巴上還說貫徹一國兩制不走樣，因此還有人繼續被他欺騙。

然而反送中運動以來，開始還傳說他下令「不准見血」。然而除了公開出兵鎮壓以外，人們可以想到的各種邪惡伎倆全部都出現了。也的確見血了，還出現許多不正常的死亡案例，使香港變成「特別恐怖區」，習近平的假面具也就破功了。

更有甚者，習近平還到國際場合大談香港問題，使人非常意外。那是十一月十四日在巴西金磚國家峰會上，他說，香港持續發生的激進暴力犯罪行為，已「嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰『一國兩制』原則底線」，並提出「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務」。從此，香港所出現的一切恐怖行為，包括圍攻校園事件，習近平已經無法推卸責任。

在川普總統十一月二十七日簽署《香港人權與民主法案》之後，習近平的暴怒導致中國官媒新華社幾乎崩潰，近九小時內連發五十一則相關報導，全是中國各級部門痛罵，其他官媒也相繼跟進轉載，其痛罵的核心就是「干涉中國內政」。然而沒有一個中共高級官員出來公開譴責，大概擔心自己、家人也會被制裁，在美國的財產被沒收。

在這情況下，習近平也只好親自出馬。十二月二日，在接見俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫時說，美國等西方國家今年以來加大干涉中俄內部事務，威脅兩國主權安全，阻礙兩國經濟社會發展，呼籲中俄維護好各自核心利益云云。

習近平明顯在反擊美國，然而中國在指責香港抗議者「挾美自重」時，堂堂大國卻「挾俄自重」，硬把俄羅斯扯進去。習近平曾經批評蘇聯變天時「竟無一人是男兒」，如今自己連香港都不敢點名，又豈是男兒身？

與此同時，北京所宣佈的對美報復措施，都儘量避免扯上美中貿易協議。貿易協議尚未簽署，只是北京要求撤銷所有關稅的原因。可見中國內部經濟問題嚴重，政治掛帥的習近平不敢拿來做賭注了。

香港與美中貿易戰串起來，已經成為習近平的死穴，黨內其他派系讓習近平來演獨腳戲，他們只是圍觀。這場戲能演多久？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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