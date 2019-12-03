自由廣場》（北社評論）光復香港，時代革命尚未成功

◎ 曾建元

反送中運動形勢在雙十一罷工罷市罷課大三罷中陡然升高，香港警察未經校方同意即以武裝強行進入各大學，在香港中文大學和香港理工大學遭到抵抗，進而對理工大學死守學生與市民進行圍困，意欲一舉殲滅勇武派之抗爭，香港市民在各處展開都市游擊戰，香港警察強力鎮壓。繁華的東方之珠頓時淪為妖獸都市，這是一場香港市民反抗妖獸暴警的自由人保衛戰。

香港第六屆十八區議員選舉可能因香港政府認定香港進入緊急狀態而延後舉辦的傳聞不斷，行政長官林鄭月娥甚至每天都在行政會議中評估是否暫停選舉。香港十八個區議會是香港的基層民主機制，將近五百席的區議員，都能夠基於其直接民主正當性，反映香港人民真正的聲音。儘管區議會只是基層民政的諮詢機構，不具有預算權和立法權。

林鄭月娥終究未阻擋區議會的選舉，畢竟擋得了一時，擋不了一世，讓區議會選舉成為社會情緒的宣洩出口，也有舒緩官民緊張局面的功能。更重要的是，如果她夠聰明，她可以藉由聲稱尊重民意，調整對於五大訴求在撤回《二○一九年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》之外其餘四項強硬抗拒的立場，從而增加自己在與北京中央人民政府政治議價上的籌碼，尋找中港雙贏的空間。

對於引發香港更深層社會信任與治理危機的暴警問題，林鄭月娥一籌莫展的窘態暴露無遺，暴警的後盾是粵港澳大灣區警察協作系統和整個黨國體制，林鄭深怕成立獨立調查委員會調查暴警問題後，會導致警察的反噬和失控，美國適時通過《香港人權與民主法案》以及《限制向香港出口催淚彈和人群控制技術法》，讓香港人民甚至香港政府有一個外部的支持，可以轉化為整頓警察的力量。

香港泛民主派更要善用民氣，利用在區議會選舉中取得的民主正當性，思考以各個區議會決議的方式，讓五大訴求在政治上形成事實的拘束力，用以填補立法會因選制導致的代表性與功能的不足，再以此為基礎，乘勝追擊，讓明年的立法會議員選舉，成為香港關於雙普選的變相公民投票。

（作者為台灣北社副社長、中正大學傳播學系訪問學者）

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