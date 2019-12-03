自由廣場》期待定翼機補強二線國防力量

◎ 張豐麟

十一月五日民進黨籍立委洪宗熠、鍾佳濱提案，要求海洋委員會採購定翼機與無人機，建置海洋委員會空中機隊，增強我國二線國防力量，並於三個月內提出書面報告說明。此舉著實振奮人心。

早在二○○一年十月十七日海巡署完成飛行服務採購案，採「試辦委外」方式租用飛機，由亞太航空公司得標，提供美國貝爾公司412SP型直升機執行空中偵巡勤務，我國成為亞太區域中僅次於日本與韓國，第三個進入三度空間立體作業的國家。

十八年後的今天，越南海警已經引進了歐洲製造的CASA C-212型定翼機（航程超過二千公里），菲律賓引進了日本的TC-90定翼機（航程一千八百公里），而台灣卻連一架定翼機都沒有。如今終於有高層願意正視此一問題。

《海岸巡防法》第十二條明定巡防機關應配置設備及性能適合執行任務之航空器及其他必要之器械，而聯合國下的ＩＭＯ（國際海事組織）及ＩＣＡＯ（國際民航組織）共同訂定的國際海空搜救手冊（IAMSAR Manual），列有十二種搜救模式，其中八種航空器搜尋模式、三種船艇搜尋模式、一種海空聯合搜救模式，可見航空器在海難搜救的重要性。無怪乎南海周邊各國爭相購置專業的海洋巡邏機。

近三年來，南海爭議海域周遭國家都在積極的提升海巡或海警的海上執法能量，撇除越南及馬來西亞，連實力最為孱弱的菲律賓，亦在去年七月陸續下單採購二架歐洲直升機公司的EC145 T2，航程六百八十公里，如若部署於距蘭嶼僅九十八公里的雅米島，其偵巡能量已可達墾丁外海，菲律賓高層的遠見及雄心壯志可見一斑！

台灣如欲經略南海，定翼機隊或可考量設於屏東機場。因為屏東基地的空軍六聯隊全數操作慢速反潛機、預警機、運輸機，並非執行戰鬥機起降作業，且有國內少見的雙跑道，加上退輔會主委馮世寬在這個立法院會期承諾協助向國防部協調空軍屏東基地能夠起降醫療專機，協助高榮分院發展國際醫療，該機場距高榮分院車程僅約八分鐘，不僅可負擔屏東地區八十萬民眾的醫療照護，更肩負南海緊急醫療責任，符合台灣一貫的人道立場。

期待我們海洋委員會很快能擁有一支強而有力的空中武力投射力量！

（作者為博士生，論文曾獲ＡＴＲＳ全球空運年會錄用）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法