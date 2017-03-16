自由廣場》海巡需要的是定翼機隊

◎ 張豐麟

報載海巡署擬添購四千噸級的海巡艦，加強南海及東海的經濟海域巡護，讓專業人士深感詫異。

海巡署已籌建三千噸級的遠洋巡護船，噸位等同於拉法葉級巡防艦，實已足夠。目前海巡署無論從台灣本島何處趕往南海島嶼，均要耗時二至三天，因此，首要之務應為添購定翼機。

海巡署爭取建置航空器機隊由來已久，惟目前所有護漁及海空偵巡任務，均仰賴空勤總隊支援，而空勤總隊僅能靠雙引擎的旋翼機執行跨海飛行任務（編制內唯二的兩架定翼機均無法支援海巡署），亦即法製AS-365海豚直升機與美製SH-60黑鷹直升機，惟這兩款機型的最大飛航半徑僅四百公里，實難滿足保障漁民的需求，以二○一三年五月的廣大興號血案為例，其衝突發生地點無論從空勤總隊最近的高雄或台東駐地出發，均已超出其最大飛行任務半徑；遑論產生爭議的沖之鳥礁，抑或是南海的太平島。

相較於美國海巡機關擁有約七十架定翼機及日本海巡機關擁有約三十架定翼機，我國空勤總隊僅有二架，且航程不足，連菲律賓及越南海巡署的定翼機數量編制都高出我國三倍以上，海巡署對於海空體系制度規劃的能力與遠見，實遠遠不及。

（作者為國立台灣海洋大學航運管理所碩士生，台中市民）