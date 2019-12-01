自由廣場》中華民國的斷點：1949·11·20

◎ 賴福順

這幾天出現兩篇宏文〈前後「中華民國」〉、〈中華民國連續不連續？〉，道出太多台灣人的迷茫、困惑、不解。筆者出入這個謎題積有十年，十年磨一劍，在此為諸君簡述。

首先將1912年建立的中華民國稱中國的中華民國，後來在台灣成立的「中華民國」，加上括符，以示區別，而且表示這是有問題的詞彙。中華民國與「中華民國」都是全稱，簡稱是中國，如美利堅合眾國是全稱，美國是簡稱。

事實只有一個，歷史也只有一個，觀點卻有很多個；什麼才是事實？載諸史冊，經過考證確定後，就是歷史，這其中可以沒有夾雜觀點。這樣的歷史有真憑實據，可以覆按查核，而且大多有往例可尋。

從邏輯來看，討論這兩個中華民國的關係有三個重點：中華民國的斷點，兩個中華民國與台灣，及「中華民國」的起點。本短文所說的歷史一定有學理與事證，但無法一一陳述，只能點到為止。

中華民國的斷點：中華民國有無滅亡？世人皆知早已滅亡，但台灣人被政治謊言蒙蔽，大多不知。至少有十幾個學理，二十幾個事證，足以證明這件歷史，這尚不包括蔣介石的言論。有些台灣人知道蔣氏在一九五０年三月十三日對文武百官演講：「中華民國到去年終就隨大陸淪陷而已滅亡了！」但大多數不知道蔣氏死後，蔣經國竄改這句話為「中華民國到去年年終就隨大陸淪陷而幾乎已等於滅亡了！」這種子禁父言的做法，歷史上曾出現在大清國乾隆帝初期禁燬父皇雍正帝的著作。

事實上，根據文獻記載，蔣氏在這次演講之前，已有三次明言中華民國滅亡；之後，蔣氏說的更多，年年都講，幾已達不可勝數，但是台灣人視而不見。

至於中華民國斷點在哪個時刻？國內外學者大多以為是一九五０年十月一日，中華人民共和國成立，中華民國滅亡；這個說法不對。政權的興亡不是翹翹板，一個興起，另一個就隕落。那麼亡於什麼時刻？這裡首揭中華民國亡於一九四九年十一月二十日上午七時五十分，總統李宗仁落跑，飛機起飛的時刻。

中華民國、「中華民國」與台灣：台灣與中華民國、「中華民國」的主權根本不互相重疊，但中國國民黨從一九五０年開始喊出「反攻大陸」（侵略中國），意思「中國是台灣的一部分」，主權屬於台灣，所以台灣的執政黨要以武力進攻中國。同時，中國共產黨也喊出「解放台灣」（侵略台灣），意思「台灣是中國的一部分」，所以中國的執政黨要以武力進攻台灣。

事實上，只有台灣使用假國號「中華民國」這件事，落入國際法政權繼承原則外，中國沒有任何依據可以證明擁有台灣主權，台灣主權屬於台灣人民。同樣，台灣也沒有任何證據可以證明中國屬於台灣、蔣介石或中國國民黨；中國主權只屬於中國人民。

「中華民國」的起點：由於這是1648年《西伐利亞條約》以來獨有的案例，所以國內外學者不易明白了解，筆者首揭這件史實，根據國際法與歷史學規範，一九五０年三月一日上午十時，台灣土地上出現了總統，於是台灣獨立。

中華民國的斷點到「中華民國」的起點剛好百日，從「百日」到百日，既無遷移，也無流亡；而中國與台灣不是分裂，當然沒有統一。

（作者為史學系退休教授，海峽和平基金會創辦人）

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