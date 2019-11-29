自由廣場》「過勞」別再追我們吧

◎ 張勳慶

高以翔在中國錄製「追我吧」節目過程中猝死，這事不但兩岸網民怒罵該電視台和節目，更到了紐約時報中文網都報導。此類為了追求收視率和廣告收入的節目，在台灣的過往電視台中不也存在？今日高以翔倒下永遠不起，電視台和製作單位的確是拜金而拿人命去開玩笑，但平日看的覺得有趣、好玩的收視大眾難道不是幫凶嗎？

高以翔死因目前醫界看法可能出自低溫，而引起的心血管方面致死誘因，但也因他是媒體報導上常出現的名人，所以也得到高聚焦的目光。但若你我只從這個個人因職業上不當因素而致死的案例，卻忽略了其實在台灣職場中此一現象早就存在多時又普遍，那就是見樹不見林，也是一種日頭赤炎炎、隨人顧生命的冷血心態。

過勞所引起的職災或重大傷殘和死亡，其實天天在台灣上演，在過往便有許多公車司機，死亡或重殘在方向盤上。到現在勞工部門的勞檢，發現其實狀態並未改善多少。這種情形也從宅配業，到現在美食外送員身上一再發生，若再加上消防員還有廣大的低薪派遣人力，還有資方亂用又濫用的責任制，那可以說台灣許多勞工不分藍領或白領，日復一日的職場生涯就是過勞如影子在追我吧，而且政府對此無能為力，一如打高房價一般，完全束手無策，甚至連政府部門都帶頭違反勞動法令，這才是國人在看到藝人高以翔猝死下，當去關注的職場悲歌。

過勞和霸凌是一直存在於台灣職場，在台灣有外籍漁工受虐引起國際組織報導。日前高雄榮總台南分院精神科醫師，在醫勞盟支持下也開記者會說長期遭院內主任用髒話亂罵，向院內相關單位舉報反而遭降職又逼退。而當台灣要學南韓發展藝能產業時，可能更要看看是什麼讓雪莉、具荷拉、金鐘鉉選擇自殺。這些暗黑處的有些人雖不會馬上讓人失去生命，但身心上的凌遲可能更讓人生蒙上長期陰影和憂慮。高以翔是被收視率逼死，因為製作單位可以很現實的說你不想錄還有很多人想拍，為了職場生涯也只好咬牙撐下去，但這回撐不過。這種情形也天天出現在你我身邊的上班族身上，要不要做隨你，讓大家用有如走鋼索的身心，去求生存和勉強溫飽過日子，一旦有同事倒下，也只能小心翼翼去私下議論，不敢讓長官和老闆聽到、看到，那高以翔的分身何其多啊。

（作者為文字工作者）

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