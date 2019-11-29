自由廣場》想起建中那三個小伙子

◎ 施明雄

「那個大法官充當共犯的年代」一文，記述有司法官質疑「促進轉型正義委員會」日前召開「威權統治時期司法體系檔案應用研商會議」，引發司法官指出「促轉會」有「思想檢查」之嫌。文中坦誠說出當年的大法官作出許多荒唐的憲法解釋，如：一、讓國民大會代表和立法委員當到死的「萬年國會」，二、讓蔣介石連任至死的解套法，最荒謬的是大法官先前第六十九號說：凡犯叛亂條例者若未自首皆認定永久繼續參加。後來釋憲第一二九號還進一步加碼：「滿十四歲人參加叛亂組織，於滿十四歲時若無其他事實證明其確已脫離者，自應負刑事責任。」

所以在台灣政治叛亂犯中，在戒嚴令廢除前，追殺幾十年前在中國參加什麼少年隊和讀書會的，均是依據大法官解釋判罪的，而台北汐止「鹿窟案」逮捕全村人，連小孩也抓，大法官正是幫凶。

一九六二年我被逮進警總看守所，在十五個難友中，有個不到五十歲就滿頭白髮的李老師，他是福建漳州人，日本投降後，他因精通北京語，正好應召所謂的台灣接收大隊，跟隨陳儀來台北工作，二二八事件發生時因滿口漳州話被台灣人保護，事後他被派去國民小學當「國語」老師，生活安定後先接新婚不久的妻子來台，本來想過幾年生活好些才接雙親來台灣團圓，豈知腐敗的國民黨兵敗如山倒，狼狽逃亡到台灣。

李老師是個孝子，大陸沒淪陷前，他每個月一定寫信寄錢給雙親，那知蔣介石一敗退，即刻封鎖國人不能和大陸任何人通訊聯絡，蔣家的禁令，讓好多大陸人發瘋起狂，當時社會就發生許多外省軍人求情求愛不成，槍殺女方家人的慘事。

李老師後來育有二男一女，長男叫念漳，以示思念故鄉，案件發生時兒子讀建國中學初二不滿十四足歲。

李老師非常思念故鄉的雙親，在收聽收音機時偶然聽到中國共產黨的對台廣播，尤其深夜時聽得更清楚，特別是那女播音員悅耳動聽的聲音，後來聽中國廣播的事被兒子發現，父親沒有拒絕兒子收聽，父子倆竟然聽得入魔。

李老師的兒子被中共女播音員洗腦，不久到學校吸收了二個同學，組成「紅色先鋒隊」，三人用學校筆記簿的紙，寫下「打倒蔣中正！」「毛澤東萬歲！」「共產黨萬歲！」等等，利用深夜無人時，分頭貼在台北街頭電線桿上。

不久這案件就被舉發，很快逮到建中那三個小伙子，李念漳供出父親收聽中共廣播的事，後來李念漳被判五年徒刑，另二個同學軍法官法外開恩，叫家長簽保帶回家嚴加管教，但李老師失去教職，送到生教所管訓接受感化教育三年。

李老師父子的這件事，比較如今傾中擁共份子的囂張行為，真是令人感嘆。

（作者為政治受難者）

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