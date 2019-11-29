自由廣場》痔瘡與牛肉

◎ 陳文忠

距離明年總統大選，時間愈趨緊迫。國民黨總統候選人韓國瑜卻又在此刻脫口而出「得民心得天下，得民調得痔瘡」的一番話。透過新聞轉播，當下，眼看現場周遭所有人哄堂大笑，本人內心卻是疑惑不已，彷彿在淌血，不由得心想：國民黨到底怎麼了？

韓市長似乎忘了，他之所以可以代表國民黨角逐二○二○總統大選，乃是經由黨內初選擊敗郭台銘等競爭者而勝出，憑藉的不就是居於首位的民調結果，如今卻說「得民調得痔瘡」，這究竟是什麼邏輯！難道是切身之痛，才有感而發嗎？

當然不是，所以請別再鬧了！韓市長的副總統搭檔張善政先生都說了，要和民進黨比誰端出的牛肉又多又香，那麼當尋求連任的蔡英文總統在競選造勢場合，一再提出譬如育兒及長照二．○「一個加倍五個增加」政策牛肉時，韓市長除了不斷失言引來媒體注目和輿論撻伐外，又有什麼嶄新且可行的政策可受公評比較？

蔡英文一句「燕子、禿子也需要照顧孩子」的口號深植人心，讓人心有戚戚焉；反觀韓國瑜一句「得民調得痔瘡」的言論如此丈二金剛，著實叫人摸不著頭緒。昔日擅長政策論述的國民黨不見了，取而代之的是韓國瑜一而再、再而三的失言風波。

台灣需要一個穩重且有內涵的國家領導人，不需要一個只會耍嘴皮及口無遮攔的丑角。百年的國民黨若想在二○二○的選戰中脫穎而出，唯有端出「牛肉」來，提出福國利民且「可行」的政策供民眾選擇，積極爭取選民的認同，才有逆轉勝的可能！

因為，誠如韓國瑜總統候選人自己所言，得民心得天下，但不能只是隨便喊喊，還要實際付諸行動。

（作者從事金融業）

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