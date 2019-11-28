自由廣場》你有暴警 我有選票

◎ 張世賢

香港的「反送中」運動艱苦持續了半年，遭受港府配合中共的殘酷鎮壓後，區議會議員的選舉結果，民主派大勝，「五大訴求，缺一不可」的主張獲得港人強力支持，重重打了中共一大巴掌。

三十年來，實行黨國權貴資本主義的中共，利用種種不公平貿易手段壯大經濟後，認為它的實力足以完成「中華民族的偉大復興」，期間曾用機槍坦克輾平了天安門學生的民主運動，廣闊的新疆也繼西藏之後被它牢牢掌控。它一直迷信「槍桿子出政權」，怎會把小小的香港騷動看在眼裡，從廣東出動軍警只要十幾分鐘，很快就能掃蕩「維穩」！

但此時美中的貿易戰爭也進入緊要階段。川普軟硬兼施，以致習近平不敢對中共不可缺少的重要據點香港痛下殺手，並如期舉辦區議會議員的選舉。香港人適時逮到了這個難得的機會，不必蒙面隔絕催淚瓦斯，不必撐傘抵禦藍色水柱，不必恐懼子彈飛來，只要排隊投票，就能向中共和世界各國有效表達了訴求，讓林鄭特首不再囂張，更讓習皇顏面掃地，香港可謂在一夕之間就翻轉乾坤。

選票展現的威力，果真勝過千軍萬馬。中共最怕中國人民普遍得知香港如同公投的選舉結果，它要極力封鎖，故作鎮定，實屬必然。這也是中共嚴密控制資訊流通，以利它鎖國愚民的主要原因。它更清楚，如果讓人民票選心目中的理想公僕，共產黨將很快土崩瓦解。

香港人已經全面認知「選票真有力」的事實，他們必定會再接再厲，非達成「雙普選」的目標絕不罷手。台灣人已經握有香港人極度羨慕的各種選票，能不發揮它的最大效用，防堵紅統勢力滲透入侵，進而打造台灣為正常的幸福國家嗎？

（作者為故宮退休研究員）

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