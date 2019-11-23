自由廣場》柯文哲的仇恨政治學

◎ 陳國雄

柯文哲說過：「其實政治沒有那麼困難，就是找回良心而已。」話可以講得很漂亮，但是骨子裡到底有沒有良心？或是盡說些昧著良心的話！

如果你一九六○或一九七○年代留學日本、美國、歐洲，參與台獨運動，被國民黨列入黑名單無法返台，經過二、三十年歲月，自己在國外就業、結婚、生子，孩子已經讀到中學、大學、甚至就業，基本上整個家庭已在國外生根了。即使在黑名單解除之後，個人已從職場退休或在台灣找到就業機會而可以返台居住，但是長大的孩子由於語言和教育因素，要回來台灣就讀或就業則有現實上的困難，這是國民黨造成的歷史悲劇。

然而身為二二八受迫害家屬的柯文哲，不去怪罪製造歷史悲劇的元凶，反而非常冷血地批評曾經捐款給他、支持他的台獨前輩們，譏諷很多搞台獨的兒子、孫子都躲在美國、紐西蘭，「都是騙子」。柯文哲恩將仇報的冷血性格，令人感嘆人性的悲哀，為了政治目的，可以如此道德無下限！

其實柯文哲針對的是王獻極，直接批評他「不要臉」，全家跑去紐西蘭，每年回來「台獨募款」，「我就瞧不起這種人！」在這方面的恩怨，就由王獻極和柯文哲去扯吧！但是，王獻極個人並不等同「很多台獨前輩」，這是柯文哲利用「以偏概全」手法在醜化「很多台獨前輩」。

絕大部分台獨前輩們長期出錢出力，對台灣無私奉獻，受到柯文哲如此不堪的對待，相信全部都會看破柯文哲，這是在憤怒當中的正面意義吧！也是柯文哲故意和獨派劃清界線的真正目的。

（作者為前台灣安保協會研究員）

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