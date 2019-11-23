自由廣場》中華民國連續不連續？

◎ 陳逸南

二十二日「前後『中華民國』」一文，其中有些論點暗示著中華民國（一）跟中華民國（二）是「連續性」的，此與歷史史實不符，且在國際條約及國際法理上是有問題的，事關重大，需要澄清。

依原文指出：中華民國（一）於一九四九年離開中國本土跑來台灣，就結束了，其論點是正確的。根據一九五○年十月國防研究院出版的《蔣總統集》第二冊（演講），一九五○年三月十三日蔣介石在陽明山莊對國民黨幹部講話：「我們的中華民國到去年年終就隨大陸淪陷而已經滅亡了。我們今天已成了亡國之民。」中華民國（一）已經滅亡確實不假。

中華民國（二）與中華民國（一）之間是沒有連續性的，這是一項歷史事實。因為太平洋戰爭結束後，一九四五年八月十五日當日本帝國投降時，日本帝國已經放棄台灣、澎湖的管轄權給盟軍。一九四五年十月二十五日盟軍代表軍事占領統治台灣、澎湖只具有儀式性質，但是台灣、澎湖的主權問題，迄今仍未解決。

一九五二年八月五日中日和約（台北和約）生效後才開始產生「中華民國2.0」。爾後，經過一九五四年十二月三日簽訂的國際條約─中美共同防禦條約，一九七九年一月一日起生效的「台灣關係法」，一九九一年起七次的憲法增修條文，一九九六年台灣人民開始自己選總統等，都是中華民國2.0發生的事。

由上可知，「中華民國1.0」與「中華民國2.0」之間是沒有連續性的，從一九四九年底至一九五二年八月，至少有兩年八個月的間斷，此為一項關鍵性的歷史事實。因此，中華人民共和國沒有任何權力，也不能依據國際條約來主張台灣、澎湖是他們的。此一論點，在總統選舉活動日趨熱絡之際，對於自由、民主、法治、人權的發展及台灣人民追求幸福的權利，是相當重要的。

（作者為台灣北社理事）

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