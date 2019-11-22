自由廣場》如此二二八受害者家屬

◎ 張國財

在十一月二十日中山大學政治所iVoter記者會上，與會的公民老師黃益中批評，「若連當兵都不敢當，談什麼愛台灣？」一邊的柯文哲附和道，「那些搞台獨的兒子、孫子，都躲在美國、躲在紐西蘭，就是這樣啊，就騙子啊！」

黃老師的語重心長當然沒錯。但是，柯文哲畫蛇添足的「騙子」說，則昧於事實與史實，難怪蔡英文總統當天稍後出面反駁說，「許多民主前輩在台灣民主進程中貢獻良多，當初因此被列入『黑名單』，有家歸不得。自然而然，其子孫就只能留在國外」，「這是歷史上令人遺憾的事」，呼籲大家嚴肅以待。

柯文哲對絕大部分以台灣留學生為主、「那些搞台獨的」的「黑名單」史，可能是陌生的。吾人願意替柯市長補上幾分鐘的歷史回顧課：在那白色恐怖的年代，人在海外（地點以美、日、歐為大宗），參加台灣同鄉會、發表言論或上街遊行抗議蔣家政權與中國國民黨獨裁統治，被校園間諜、職業學生拍照、打小報告了，於是乎，開始名列「黑名單」。護照到期得不到加簽，又不想乖乖回台接受蔣家「法律」的「制裁」，兒、女不跟著黑名單父母躲在美國、日本，又要如何求學、看病、就業？無法見父母最後一面、告別式只能被迫選擇缺席，這樣的悲慘歲月，不是三年或五載，而是動輒超過三十年！這些人的這些事，柯文哲能體會其萬一嗎？在白色恐怖年代，在國外的黑名單想回來回不來（不以為意回來的，就被「陳文成」了）、在國內的弟弟妹妹想出去出不去的「天下奇觀」，柯文哲能想像嗎？

還有，柯文哲可能早已忘記，以素人之姿競選二○一四年台北市長時，千里迢迢赴紐約、東京去取暖、募款、尋求支援與資源時，那些出錢出力、無怨無悔、不求回報的台灣鄉親，不可能是中國派吧？不是十之八九正是柯文哲所謂的「那些搞台獨的」嗎？這些身在海外、心繫台灣、頭頂「黑名單」桂冠的台獨人士，是台灣的良心與驕傲，竟然被柯文哲戴上「騙子」的帽子，這樣過河拆橋、血口噴人的台灣民眾黨黨主席柯文哲，會是台灣民眾之福？之禍？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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