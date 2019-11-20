自由廣場》（林保華專欄）保護香港優秀新人種

二○一四年香港大學學生會刊物《學苑》出版了《香港民族論》，短短五年「香港民族」以驚人的爆發力屹立在世界上，為人類的未來譜下新曲。一個只有七百萬人口的香港，可以對抗挾持十四億人口的中國共產黨，不惜犧牲自己性命而演出扣人心弦、可歌可泣的「攬炒」大戲。

這一星期，香港警察圍攻大學校園，爆發「準戰爭」，更使這場戲出現新高潮，不但撼動全球，中國學生也受到撼動而有難以估量深遠意義。

坐過多次牢監的北京資深媒體人高瑜認為，中共對香港的暴力鎮壓，比文革時期還邪惡。我認同她的看法，獨裁者的進化啊。

文革黑手伸入校園不言而喻。即使清華大學紅衛兵已經失控死傷許多人，毛澤東也只是派「工人階級毛澤東思想宣傳隊」進駐，裡面安插若干軍宣隊人員。他們的紀律是「罵不還口，打不還手」，以致有多人被學生打死，毛澤東也沒有出兵鎮壓。一九七六年的天安門事件，北京民兵也只是動用木棍而被譴責。

在民國初期擔任北京大學校長的蔡元培，不但主張「兼容並包」，還保護學生免受軍警逮捕。文革清算了許多歷史人物，但是對蔡元培也不敢公開清算。然而這次香港警察在校園施暴，人們責難香港沒有蔡元培式的校長時，居然有中國人跑到蔡元培在香港的墓地去破壞他的墓碑。警察竟回答「不涉刑事」。香港沉淪不止一百年啊。

可以說，香港這場衝突正是一場文明衝突。是香港文化與中國封建共產文化的衝突。香港的新人種，正是中國舊文化被西方普世價值衝擊後歷經一百五十年交匯的產物。因為有這種交匯，而且是港英政府無為政策下自由狀態下的交匯，才可以進行比較，由人民自己做出取捨。反之北京進行強制性的愛國教育，其內容陳腐，手段惡劣；不比不知道，一比嚇一跳。香港人跳出來了，成為全球反對封建共產文化與制度的先鋒，也讓許多人擦亮眼睛看清共產黨的本質。

台灣與香港一衣帶水，有類似的歷史文化，共同面對中國的脅迫，因此對香港人的處境感同身受，而且唇亡齒寒。台灣人聲援、支持與保護香港手足義不容辭。由於中共直接的鎮壓對象是香港學生，例如這次從理工大學「獲釋」的十八歲以下學生就有兩百人，加上許多大學生參與，台灣已經為他們以後的就學安排提供方便。香港新人種的新銳加入台灣，必然可以提升台灣人的文化素質，注入更多的現代文明。

現在來台灣就學的香港新人種都十分低調，但也有比他們來得還快的中國人高調尋求政治庇護，聲稱參加了反送中運動。台灣人不可濫情而失去警覺。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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