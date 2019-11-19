社論》台灣必須「重新開機」

隨著總統與立委選舉候選人進行登記，二○二○大選昨天揭開序幕。

這次大選，攸關台灣是否再度政黨輪替，決定民進黨能否繼續完全執政。一年前，六都等地方選舉執政黨大敗，政治群雄紛起，小黨接踵成立，這次立委選戰因此更為熱鬧，國會各黨或難過半。同時，中國加緊對我國打壓滲透，香港情勢尤增添國人對中國的反感。從而，「二○二○是台灣命運的關鍵」、「役勝民主存、役敗台灣亡」等警告，都出自政治人物之口。

除了個別政黨或政治人物的得失，公眾應也同樣關切，自一九九六年總統直選以來，我國的民主是否向上提升，這次大選能否扭轉二十多年來民主政治的若干負面效應，使國家社會經濟突破困境，正向發展，未來更有希望。

正因如此，近日在大選喧囂熱鬧之際，有識之士大聲疾呼，期待大選能為台灣帶來正向能量。要讓「下一代看得到未來」，強調台灣必須「重新開機」，從基礎建設、金融、轉型正義、中國政策、國防著手，以新思維及新作為，積極改革，掌握二○二○國家發展關鍵年。

距投票五十幾天，這些主張與呼籲切中要點。台灣如今面對的挑戰和困境，最迫切的當屬經濟亟需提振，產業要轉型，低薪困境待突破，讓年輕人有希望。建設方面，南北、東西發展失衡，民間不缺資金，卻受制金融改革不足，未能有效挹注建設，反而淨流出為外國所用，還要承受匯差風險，保險業尤為顯例。國防方面，儘管專家幾乎都同意，採募兵制形同面對野心中國自廢武功，須改回徵兵制，少子化加深了兵源不足的危機，但政治領袖視而不見，欠缺改弦更張的魄力與決心。對外關係，邦交國日減，雙邊、多邊經貿自由協定都一籌莫展，台灣被邊緣化的危機無力化解。

再看我們的政壇。不分政黨政客，每天相罵、彼此厭惡、互扯後腿；名嘴推波助瀾，全年無休，選戰季節尤加碼演出。在惡劣政治文化中，政客眼中只有選票，政黨為勝選不擇手段；網路科技提供民粹溫床，內生與外來的假訊息大行其道，政客粉絲黨同伐異、鮮論是非，立場是檢驗對錯的最高標準。朝野只見爭鬥鮮少合作，社會不斷撕裂分化，民主化二十多年來，政治熱情感性壓過衡平理性，面臨嚴厲挑戰的台灣，解決難題突破困境的能力大遭侵蝕，基本或長期的問題少人聞問。邱吉爾的名言，有如今日台灣的寫照︰如果我們始終在「過去」和「現在」之間爭吵，我們必將失去「未來」。

曾經執政的兩大黨，表現最令人失望。以近日宣布的不分區立委名單來說，民進黨充斥派系角力爭鬥，國民黨跳脫不了黨主席、「紅色名單」與統派鐵粉糾葛，兩黨的提名亂象印證了民調所反映的，台灣政治人物總是個人及政黨利益優先，把國家利益擺最後。兩黨的大選主要訴求同樣未見高明，分別販售「芒果乾」與「鎖國、戰爭」兩個老口味，尚未能以正向、能量、希望，負責任地勾勒願景及具體方策，強化台灣實力，進行理性辯論，說服公眾，以突破當前國家社會的重重困境。

或因如此，大選熱身賽至今，至少出現兩個現象。其一是民調顯示，未決定或已決定不投票的民眾有兩至三成。另一是以不喜歡或討厭某人，採「消去法」決定人選者不在少數。選舉要讓人選好的，以厭惡為準未必理性，或許出自無可奈何，但有如去年地方選舉結果，可能選出未必適當的人選，須以罷免補救。

民主化以來台灣政界諸多不理想的現狀，顯示選民須警惕。十八世紀蘇格蘭哲學家休謨（David Hume）主張，包括代議政治等政府機制，有助促進社會長期利益和福祉。但在台灣，政治人物及政黨顯然把國家利益放在末位，短視、求近利、漠視未來是其通病。從而，台灣公民在大選應回歸基本面，認清政治人物是為人民做事公僕的本質，投票審慎選擇，選後強力監督；權力使人腐化，縱容或甚至充當政客狂熱的粉絲或崇拜者，是本末倒置，害己害人。

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