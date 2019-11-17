自由廣場》和平將軍 舔共將軍

◎ 愚工

國民黨不分區立委名單被批評者說是國台辦名單，其中的證據是成員充滿了親共與舔共份子，而「舔共將軍」吳斯懷更是站穩第四名安全位置不動。吳斯懷令人想起被中共讚譽有加的「和平將軍」國民黨降將張治中。

一九四九年四月張治中擔任國民黨政府和平談判代表團首席代表，到北平同中國共產黨代表談判。同年六月廿六日，張治中發表《我對時局的聲明》，申明其「和平建國之政治主張以及國家與個人之政治新生」，率領整個代表團滯留北京，形同背叛國民黨政府投降中共。這樣的結局一點都不意外。張治中一直主張國共和平相處，當時國民黨要組談判代表，共產黨表明，「非張治中不談」，試想敵對雙方談判，代表團人選還得對方同意，這還算談判嗎？

文革期間，張治中被抄家，被紅衛兵嗆聲「你是什麼歷史」。周恩來不得已將其化名為林友文，送到解放軍總醫院安養。最後在醫院鬱鬱而終。

按照張治中大女兒張素我的回憶，「父親不是突然去世的。他主要是長期對文化大革命不理解。他心情很不愉快。他沒有什麼很嚴重的病，只是長期不愉快，一直不舒服。」

張治中被《人民日報》劃分為五類國民黨降將中的第二類「在歷史上就和共產黨有密切聯繫和個人私交。始終首鼠兩端。蔣介石大勢已去時，自然而然就歸順了共產黨。」他一生沒跟共產黨軍隊交過手，始終主張國共和平相處，所以被共產黨譽為「和平將軍」。吳斯懷到中國聽習近平訓話，高唱中國國歌，試圖建立私人關係，堪稱「舔共將軍」。將來國民黨要跟共產黨簽定形同賣台的「和平協議」，吳斯懷或將取代張治中，成為共產黨指定的首席代表。

（作者業商，台中市民）

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