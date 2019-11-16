自由廣場》國產車的新南向

◎ 楊宗新

曾一手打造日本國寶級跑車「GTR」的水野和敏，在結束與裕隆五年合約後，不再續約。這位前總裁嚴凱泰在世時重金聘請的大師，未能如預期讓旗下品牌「納智捷」熱賣，反使銷量節節萎縮，繼在中國市場停產多部車款後，集團近日也在「廠辦合一」政策下遷往三義，並進行人事裁減。

作為國內唯一自有汽車品牌，裕隆的歷史甚至比起早已走入國際的「本田」還要悠久，卻遲遲無法在車壇站穩腳步。問題到底出在哪？二○○八年納智捷剛上市時，許多人在「支持國產」想法下，紛紛以行動力挺，市占率穩步上升。為了在競爭激烈的車市中做出明確市場區隔，裕隆在水野就任後一改方向，致力提升馬力與操控，意圖以性能吸引國人目光，缺忽略了多數用車人最在乎的稅金、妥善率、後勤保養及二手車價。

在經濟不景氣及高油價下，荷包才是消費者的主要考量，這也是為什麼引擎萬年不變、馬力不強、安全性屢遭質疑，但卻省油、不易故障、副廠零件好找的日系國產車，能在銷量排行長期名列前茅的原因。至於性能、操控及馬力，除了高端消費者外，對一般人來說只是錦上添花。豪華進口品牌，為展示其造車工藝，自然會追求這些特質，然而對剛起步、體質尚不完善的納智捷而言，未免顯得跨太大步。

國家欲發展自有汽車品牌，需有足夠市場，否則難以在規模經濟優勢下壓低生產成本。以人口總量、用車人口均略多於我國的澳洲為例，政府極力扶持的國產品牌「霍頓」，鑒於研發成本難以攤平，多年來均採生產「貼牌車」方式營運，即與國際大廠技術合作，生產其既有車款後貼上自己的牌子，但即使這樣，依然因內需市場不足、外銷又賣不過該車款的原有品牌，終於在二○一七年走入歷史。

納智捷若不想步入「霍頓」的後塵，除了應調整造車策略外，外銷市場的選擇也是重點。過去長期投入的中國市場雖有距離近、語言文字相同等優勢，但也存在政府對外資嚴格、市場削價競爭等不利因素；反倒是經濟成長快速、對台灣產品具一定信心的東南亞，似可列為下個潛在市場。

（作者為研究人員）

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