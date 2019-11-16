自由廣場》不分區不是原住民領域？

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原住民族人長期支持的國民黨，在昨天新版的不分區名單原住民族也排在二十八名，讓族人大失所望。民進黨原先規劃並報派的第一名是原住民卑南族女性，這讓原住民族人感到些許的欣慰，但族人再度失望了，名單中只剩下排名第十五的泰雅族人，會不會當選，仍是未知數。

國民黨上次列入原住民是在第八屆及第七屆排名第二十八的排灣族人，唯一一次當選不分區立委是在第六屆排名第十一的章姓立委。國民黨不分區不重視原住民，可能該黨相信原住民族是鐵票區，每次選舉可以囊括至少六成五以上的選票。而民進黨在原鄉地區的得票率總是不會超過二十％，但該黨在歷次的不分區都會列入原住民族人，自第五屆起幾乎都有族人的排入，而且都是在安全名單內，甚至於有時提名二位族人。

然而，在前晚的記者會中，原住民唯一的不分區立委從原本排名第一直接被剔除，如此就讓原本可以獲得族人支持的民進黨，再度失去族人的信心。至於時代力量，本屆不分區立委排名第一是原住民女性族人，但新提名的名單中已不見原住民了。民眾黨、親民黨則有待觀察。

不分區立委是各政黨的鐵票部隊，在立法院進行表決時一定要遵從黨團的指示。話雖如此，各政黨在提名時是否也應考慮在提名人選上，對於弱勢族群及少數民族的重視，而不是以派系、權貴及政治家族的延續做為主要依據。各主要政黨的領導，距立法委員截止登記還有一段時間，重新思考你們的不分區名單吧，不要讓在台灣屬於弱勢的原住民感到遺憾。同時，原住民族人同胞們，在投政黨票時慎重選擇，不要再被美麗的話語所欺騙了。

（作者為南投賽德克族）

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