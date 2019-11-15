自由廣場》假消息判斷力

◎ 劉振乾

來台參加區域安全相關研討會的美國智庫學者雷曼（Iskander Rehman），十二日接受專訪表示，台灣是中國發動假訊息攻擊所受威脅最大的國家，他認為台灣政府的打假政策正確，不過長期要從教導民眾識別真假，學會自律及選擇好的媒體等著手。

據媒體報導，瑞典哥登堡大學主持的V-Dem資料庫，今年四月釋出最新調查資料，其中「遭受外國假資訊攻擊」程度，台灣排名世界第一，而且分數與其他國家有很大的差距。為此，我們真的要好好反省，為什麼台灣那麼容易受到假消息的影響？台灣人民教育程度明明不低，為什麼對於假消息的判斷能力那麼低呢？人們不僅無法分辨真假，還不斷轉傳，以致錯誤的資訊瀰漫在台灣各處。

根據日本讀賣新聞今年五月來自紐約市的報導，在紐約市從二○一六年總統選舉後，很多的公立學校在社會科或是現代社會課程裡加入ＮＬ（News Literacy）教育（資訊活用能力教育）。不單是教學生能確認資訊來源看破假消息，還讓學生能認識報導的重要性。根據調查，在二○一七到二○一八年九十五％接受ＮＬ教育的學生，了解「為什麼報導、言論的自由那麼重要」。比前一年度的調查改善二十％。

以國二為例，在現代社會課裡，每星期一堂課，花半年時間（一學期）學習媒體史、確認資訊來源的技術等。學生們都覺得受益匪淺。

面對以後長時間「遭受外國假資訊攻擊」，教育部要見賢思齊迅速引進此制度。

（作者為退休工程師）

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