自由廣場》《金恒煒專欄》韓粉撐得住嗎？

韓國瑜十一月十一日推出副手人選，他說：「張善政一直是他副手的首選」，當眾說謊。所謂「國政配」既沒有亮點也沒有加乘效應，不過是「找無人」下沒辦法的辦法，「行禮如儀」罷了。如果張善政是首選，八月中旬出任國政顧問團時就可大炒特炒，需要惦惦拖到十一月？從政治技術上說，選在此刻把張善政拖出來，藉宋楚瑜玩過「1111」的風水迷信；連老宋再披掛都不揀日了，急急推出「國政配」，目的在轉移七千二百萬買屋的危機。問題是韓家買房炒房越演越烈，張善後也善不了。

副手人選重不重要？其實最關鍵的是候選人本身，副手即使能加分也加不了多少。韓國瑜是國民黨歷屆總統候選人中最失格的一位，「阿斗連」也比「草包韓」好一點。韓國瑜欠家教，人格大有缺陷，無學無品，集酒色財氣於一身；誰敢充當他副二？如果用「政治婚姻」作比喻，豈有人願意委身下嫁！

號稱內部民調十一月就可與蔡英文打平，但本週三個坊間民調，韓國瑜與蔡差距從十二個百分比到二十一都有，所以穩居「輸家」一方。國民黨內頭臉人物各自逃命去了：朱立倫打死不幹副手，以母雞角色收攏立委候選人，佈局選後；新北市長侯友宜殷殷以「市政」為藉口，絕不願伸出援手，以保令譽；黨主席吳敦義更賊，韓流形勢大好時，修改黨章廢除總統出任黨主席條款，一旦韓入主總統府，就以黨主席之位指揮國會，與韓共天下，現在韓流完了，吳敦義冒著內部極大壓力與外界罵聲也要出任不分區立委，為二○年敗選找一條生路，還敢白賊話：「人民栽培我，我要好好報答」云。真說「人民」，那就跳進去選，看看人民要不要讓你「報答」？

政治最現實，「錦上添花」的有，「雪中送炭」的絕無。耄耋老宋明火執杖，打出「終局之戰」，明擺著搶食韓粉之外的藍票。郭台銘早視韓為寇讎，連面都不見，開出條件如刀，其一是要韓割斷特定媒體──旺中啦──的紐帶，其二是說明與對岸──中共啦──的關係；直攻韓的兩丸。現在柯宋兩主席都黏上郭大戶，討一點殘羹，老郭可抖了。

張善政沒得玩了，李佳芬才是主力；可惜韓國瑜沒推出「瑜芬配」。「瑜芬」本是絕配：一起開車撞死人、一路買房炒房、一起蓋違建、一路辦學店、一起開黃腔、一路說謊，或許還可加「一起草包」這一條。台灣現行的憲法與法律沒有規定夫婦不能成為總統副總統搭檔，如同法律沒有規定選上市長之後屁股沒坐熱不能選總統一樣，合理性、正當性與社會觀感既不在眼中，韓國瑜絕對可以學尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）提名其夫人穆利優（Rosario Murillo）當副總統，雙雙過關斬將。

乘韓流而起，最後卻平平庸庸、勉勉強強推出「國政配」作結，真是白白折損了「驚世夫妻」的封號。韓家軍反正成形，大選管他娘，尤其吳敦義倒行逆施，威信全失，只要韓粉不散，且看明年黨中央究竟是誰家天下。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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