自由廣場》今日香港 中立也是邪惡的

◎ 張昭仁

香港朋友的來訊：

Ｈ君是香港來的同學，第一次碰到Ｈ君是在芝加哥O’Hare機場，拉著大型皮箱，爽朗的笑聲，流利的英文，一個很陽光聰明的男孩，幾年後，拿到文憑，回香港任教。六月香港反送中，Ｈ君的消息很少，直到前幾天才收到他的來信：

謝謝你們的關心！我們都還好。

持續五個月了，但這只是開始，我們面對的是世界上最龐大的邪惡政權，何時結束沒有人知道，年輕人現正朝著「攬炒」的方向前進，攬炒就是同歸於盡，就是將國際城市這招牌砸爛，因為這是中共金融外匯的窗口，所以你們在電視新聞中會看到許多破壞，但不用怕，這是憤怒積累而爆發的，到目前還沒有搶掠出現。今天香港人已被撕裂分為黃藍（像台灣的綠藍），沒有中立，中立也是邪惡，黃絲們現已開始組織黃色經濟圈，拒絕去親中公司消費，儘量光顧理念相同的小店，小商號也會聘請年輕人做散工，須知多少人的前途已在這場運動中斷送。

比起六月時，香港警察越來越殘暴無人性，我們相信這是中共的策略，要求香港警隊殘暴香港人，打殘香港年輕人，引起眾怒，最後再由中共出面清算警隊來「平民怨」，讓香港人消滅香港人。對中共而言，所有受過自由民主洗禮的人都是敵人，必須消滅或入營改腦，他們要的是香港，不是香港人，所有香港人都必須消滅或清算，只是時序與方法不同而已，林鄭現在高高在上，哪天被清算淪為階下囚也不足為奇。

我們都聽過父執輩說共產黨壞，但今天親身體會才真正領悟其邪惡冷血，奉勸台灣人，捍衛主權非常重要，也要注意中共對各階層的滲透，中國大陸就像一個亢奮愛國的病原體，從那邊過來的九成都已壞腦，去過的也會受感染，親中舔共很可怕，也只能步步為營。

也許，把這封信公開，就是最好的回信。天佑Ｈ君，天佑香港！

（作者為會計師）

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