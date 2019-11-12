社論》「灣灣回家」？

北京當局上週推出「二十六條」措施，對台灣企業和民眾提供與中國商民「同等待遇」，這與去年的「三十一條」如出一轍，都打著「施惠台灣」的旗號，行經濟文化手段統戰之實，「軟的更軟」，旨在融合、併吞台灣。其間，央視主播海霞在「台灣前途繫於國家統一，台灣的命運與祖國相連」的陳腔之外，還借用網民稱呼台灣的話語，狀似感性要：「灣灣，回家吧！」

這一喊話，旋即引發各方冷嘲熱諷，甚至成為笑柄。最典型的台派反應，「有病嗎？我們已經在家啦！」不少人就近取譬，舉香港為例，「看到『香香』每天被家暴，灣灣已經怕死了，誰還敢到你家？」或以西藏為鑑，指「西西回家」的命運何其悲慘；還有人直問遭監控壓制的「新新」，「被抓去集中營的新疆維吾爾族人，何時才能回家？」

這些反應，凸顯了一個基本事實：北京當局喜歡強迫別人當中國人，卻不能善待中國人。現在進行式的香港，是最具體的例子。已持續數月的抗爭活動，昨天再傳出警察對群眾開槍的事件。香港「回家」，回歸到海霞所說的「祖國」二十二年來，中國承諾的「兩制」龜縮，「一國」大躍進，政經環境惡化，年輕人尤感前途無亮；抗爭不停，這是主因。對大多數香港人來說，當中國人並未帶來尊嚴與榮譽，認同感持續下跌：香港大學本月初民調顯示，自稱「廣義香港人」的比率上升為七十六．四％，「廣義中國人」比率下降到二十三．二％。

央視主播喊話要「灣灣回家」，但不妨自己先照照鏡子，看看中國這個家是什麼樣子。回顧過去，人民共和國建政七十年，因文革等政治整肅鬥爭，加上大躍進等人禍導致饑荒，犧牲數以千萬計的中國人命；如今雖經濟、武力崛起，卻一黨專政依舊，自由人權紀錄惡名昭彰，在全球排名末段班，且打造了一個世人前所未見的警察國家。有如美國副總統彭斯上月所指出，「從共產黨的網路防火長城到南中國海的沙築長城，從不信任香港自治到壓制宗教信仰的民眾，都顯示中國幾十年來一直在與外部世界『脫鉤』」。

再看看當年被迫「回家」的往例。西藏一九五一年解放軍進入「被回家」，八年後藏人起義抗暴，達賴喇嘛流亡印度至今。其間，大量漢人移居西藏，使藏人在經濟、政治、文化、社會等各個領域都變為少數。尤有甚者，西藏一如中國，沒有新聞自由，連宗教自由都遭限制，手機監控無所不在，藏人在動輒祭出「分離主義、恐怖主義、宗教極端主義」大帽子的恐怖統治中，不少人以流亡或悲壯的自焚表達對人權橫遭剝奪的抗議。

新疆維族人「被回家」之後，處境也很悲慘。經由全球定位系統 （ＧＰＳ）、ＡＩ臉部和虹膜識別、ＤＮＡ和語音模式取樣，中國建構了全面監視系統；加上旅行管制、廣設「再教育營」、滅絕宗教文化，遭拘禁的維族穆斯林超過一百萬人。美國九月間曾因此制裁中國黨政官員及企業。如今新疆是國際人權組織指稱的「二十一世紀的集中營」。

中國如此霸道，其傳聲筒主播竟還厚顏對台灣喊話，馬不知臉長，令人匪夷所思。最簡單的事實，台灣從戰後與一九四九年成立的中華人民共和國，從未有相互隸屬的關係。如此雙邊關係，何來「祖國」的臉上自我貼金？又何有「回家」的莫名喊話基礎？

現實上，中國屢以飛彈相向、軍演威脅，不時揚言「武統」，在國際社會強力打壓，且以金錢拉攏、製播假訊息、扶植代理人等手段全面滲透顛覆。吃掉台灣，是中國唯一目標。不論「二十六條」或「三十一條」，都是針對台灣的圖謀；卻自稱「祖國大家庭」，要給「台灣同胞」送溫暖。裹著糖衣的話術，只令腦筋清楚的台灣人聽來更噁心和反感。

至於國民黨樂見「二十六條」，只再度印證該黨的親中立場，畢竟它掛的是「中國」招牌。然而，與中國唱和既不合台灣利益，也不利爭取公眾支持；馬英九主政八年已證明對中國卑躬屈膝，改變不了對方的併吞野心。邱吉爾當年批評張伯倫等對希特勒姑息者的兩段名言，同樣適用現今大敵當前的台灣。邱吉爾說，姑息主義者「有如餵食一隻鱷魚，只企求自己最後才被吃掉」；同樣的，面對侵略者，「有戰爭與恥辱兩個選擇，你選擇恥辱，但也帶來了戰爭」。

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