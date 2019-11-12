自由廣場》台灣電價「雙低」沒道理

◎ 魏世昌

貴報報導，根據台電的報告，我國去年住宅用電每度二．五二一七元，續居全球第三低，僅高於墨西哥的一．八九一七元、中國的二．三八二二元，工業用電價格則是全球第五低（前年是第六低），僅高於挪威、美國、瑞典及芬蘭；且台灣是唯一兩項都在前五名的國家，電價呈「雙低」趨勢。

台灣電價長年偏低，不可諱言，跟選舉考量不無關係。其實電價在台灣來說，從來不是單純的能源或是民生議題，它跟政治有關，尤其是不管任何政黨執政，到了選舉之前，基本上對於電價是否調漲，或是否有一個調整的空間，都非常謹慎小心，因為深怕得罪了大部分的老百姓。

但事實上，台灣電價該不該漲，不應該成為任何政黨討好選民的工具。因為台灣大多數所發的電，是靠燃燒化石燃料所產生，然而電價不漲或凍漲，等同於是在補貼化石燃料。不論是發展綠能、推動節能，如果沒有讓能源價格合理化、正常化，推動綠色經濟的市場誘因也就變得不高，這和政府倡導與推動的能源轉型政策，亦即朝減煤方向進行，甚或與民意期待維護空氣品質（火力發電廠是台灣空污的主要元凶），無不是背道而馳。

此外，台灣電價太便宜了，不僅低廉的電價導致用電浪費（就人均用電量排名來看，排除部分人口稀少、處於極端氣候的地區，台灣高居全球第四位，在美國之後），更是劫貧濟富。因為台電是一家幾近百分之百國營的企業，故虧損到最後一定要政府增資補虧損，或是待其未來有盈餘後，把這個原來要繳庫的盈餘拿去補虧損─等於「用得愈多，補貼愈多」，拿全民納稅的錢來負擔企業用電和用電多的大戶。

電價牽涉的議題極為複雜，從產業結構到台電的效率，都必須檢討。但身為全球前幾大煤炭進口國、天然資源匱乏的台灣，電價絕對沒有比產油國還低的條件。

（作者為資訊工程師，宜蘭縣民）

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