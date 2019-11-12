自由廣場》香港警隊失控三個原因

◎ 沃坦

由上週初周同學發生「意外」離世，以至週日在大型商場攻擊示威者，甚至傳出「打死人」，再至週一早在鬧市及大學內胡亂開槍傷害示威者，已顯示香港警隊失控，任何有良知的人也不可能替他們辯白。

香港警隊之所以失控，原因有三：一、亞洲金融風暴後，政府為了壓低失業率而在學歷架構上僭建了「毅進計劃」，讓不達標的中學公開試學生，繼續用課堂形式「進修」代替公開考試，以仍然在學去壓低失業率；同時製造一批無公開試合格程度而又具備有關資格的人讓警隊及其他紀律部隊吸納。因為他們較難在社會找到同等工資福利的職業，而會「聽教聽話，服從政權」；二、警隊約在十年前改變方針，由持平地處理問題，改為「親疏有別」偏袒建制及政府支持者；三、縱容下屬濫權，甚至曲解法例辦事；同時因為香港刑事檢控主要是由律政署處理，在警方及檢控部門合作下，令曲解法例及包庇下屬全無後果。另外，監警會是無調查能力，反而只能要求警察內部調查科提交報告，所以香港警隊基本上是不能被監管制衡。

眼見「東方明珠」在短短幾年被中共、港府及警隊完全摧毀，心中的痛，絕非筆墨所能形容。只希望香港局勢變遷，能提醒全球華人社會，看清楚中共的邪惡，不要對它存有任何期望，否則當有親中共人士執政，只會恨錯難翻。

（作者為旅居美國香港學者）

認同感、話語權 反送中核心命題

◎ 蔡仲禮

習近平最近在上海接見林鄭月娥，對港府處理反送中抗爭，表示高度信任肯定。更重要的是，十月底落幕的中共十九屆四中全會公報，強調要建立特區「維護國家安全的法律制度和執行機制」，基本法二十三條立法箭在弦上，凸顯中共處理香港危機的必要性與緊迫感。

也是最近，香港科技大學一名學生疑似參與遊行墜樓身亡，引起全港示威，要求真相。示威者高喊「光復香港、時代革命」，延燒數月的反送中運動，迄未稍戢。對照中共強硬表態，明日香港，全球都在屏息關注。

究極言之，今日香港問題，不外港人缺乏認同感與爭取話語權的心路歷程。認同感，屬於文化領域，是對身分認同產生疑問。話語權，則屬文明領域，也就是民主機制。

歷經百餘年英國統治，香港人過去在華人世界，以高度的法治、自由、繁榮著稱，素有「東方明珠」美譽，對照極權的中國大陸或戒嚴底下的台灣，一直是港人心中高人一等的民族印記。

九七政權轉移，香港進入一國兩制。隨著近年中國崛起，港人逐漸喪失敘事能力與話語權。相對的，在身分與文化認同上，卻依舊維持主體性與驕傲感，導致進退失據，為反送中運動埋下遠因。

由香港進看歐洲。甫於本月九日紀念柏林圍牆倒塌三十年的德國，由於西德強勢主導政局，雙邊迄今仍有隔閡。許多東德人認為他們是次等公民，德國人心統一大業未竟。

二○一五年，梅克爾接納百萬中東難民，激發東德極右派國族主義抬頭。包括今年六月一名官員為難民辯護遭戮，以及上月東德猶太教堂的屠殺案，反映出弱勢族群，因喪失發言權所做的身分認同抗爭，同為今日香港之參照框架。

八十年代，美國民族主義大師班奈迪克．安德生，在其《想像的共同體》書中指出：民族主義的概念，乃一群人因為彼此相似的利益、興趣、認同、願景或價值判斷，心中產生主觀的、親密的意象連結。今天的香港人，主觀上認為，我們這群人，不同於那一群人；香港人，只是持中國護照的中國人，而不是有相同文化、價值、認同內涵的中國人。

十二月二十日澳門回歸二十週年，中共高層將南下主持大典，維持一個平靜的香港刻不容緩。前提是北京必須正視，今天港人街頭抗爭，爭的是敘事權的確保，凸顯的是身分認同的再書寫，才是反送中事件的核心命題。

（作者為開南大學兼任助理教授）

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