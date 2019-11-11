自由廣場》親身經歷中國網軍肆虐

◎ 張玲玲

日前發生高雄中山大學有十多位兩岸關係與政治學者，遭假帳號監看電子信箱，且時間長達三年，因為入侵者的IP有從美國、中國、香港登入的紀錄，尤其近期高度集中在香港，陸委會懷疑中國將監控系統運用在校園裡面，透過監控師生行為，擴大政治掌握力度。筆者以自身經驗與認知來看，此事一點也不令人驚訝。

約十四年前，身為職業軍人的筆者，公餘在某大學國際事務與戰略研究所碩士班進修，突然接獲國軍資訊安全業管單位通知，班上的電子郵件群組人員全被鎖定，並植入木馬程式，竊取了我們的電腦資料，國軍是被行政院相關資訊管理部門通報的。當我看到承辦人員手上拿著我的論文、報告、通訊錄…等列印出的紙本資料，完全傻眼。心想我們這群幾乎都是國軍幹部的碩士生，就這樣被對岸的網軍鎖定而毫不自知。自此事件開始，我對網路的安全性非常謹慎，完全不敢輕忽。

後來隨著網路科技發展，國軍特別加強通資安全的教育，以預防非傳統的網路安全威脅。二○○七年在我到韓國短修前的通資安全加強教育中，我才真正由教官的實務操作課程中認識了一些基本的駭客手法，當時無孔不入、各種樣態的網路攻擊與埋伏手段對我來說又是場震撼教育。

而上次被駭事件原本以為只是群體性被駭，沒想到我也會成為中共網軍鎖定的個別對象。二○○八年當時我擔任韓文教官，階級只是中校，前後收到兩封一看就是網軍寄來的全韓文電子郵件，一封知道我人在韓國，標題是通知我在韓國被人提告，附檔是訴訟書；第二封是知道我是韓文教官，以台灣某大學要聘我為韓文講師，附檔是聘書。因已有基本資安認知，看到標題即予以刪除，但感覺到敵軍就在網路乘機監控，實在不是滋味，也可想像網軍人力之多。

故此次中山大學學者們被監控事件對我來說不足為奇，但非當事人或一般人常不知其嚴重性，尤其對中國「網軍」、「五毛黨」若沒有基本認識，甚至不以為意，就只能讓其利用與操控而不自知，影響力度到國安層級是無庸置疑；務請大家警惕呀！

（作者為國防大學政治教官）

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