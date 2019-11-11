自由共和國》吳瑞北、賴飛羆／活化教育部人事 釋放大學創新力

因應新世代挑戰，教育部應積極建構高等教育的分級分工體系，以利大學發展其各自定位，所以應從法規著手，以公教分途的精神積極鬆綁。(資料照)

吳瑞北／台大電機系教授、賴飛羆／台大資工系教授

一九九八年新生兒從三十二萬降到二十七萬，其後逐年下降，二○一○年為十六萬，達到最低點。一九九八年新生兒於二○一六年已進入大學，影響開始浮現，例如屏東美和、大仁科技大學以及台南嘉南藥理大學，三所南部老牌大學，傳出共十個系所將停招。高教海嘯將一波接一波，到二○二八年達到最高點。

面對少子化浪潮，教育部卻逆向而行，一九九四年開始高喊教育改革，普設大學，造成教育資源稀釋，難以留住優秀學生。加上全球化浪潮，全世界都在爭取人才，高中生的選擇不再限於國內大學，香港、新加坡直接以學測成績錄取頂尖學生，給予獎學金。中國大力投資高教，他們放寬台灣高中生學測均標即可申請。優質生源逐漸流失，再加上少子化等因素，衝擊台灣高教的健全發展。

大學要負起對社會及歷史的責任

究竟大學的任務何在？引用哈佛大學的觀點，大學要致力通識及科學教育的陶冶力，要點有二：一為在課堂上傳授新想法、新思維、新理解，讓學生啟動知性轉換之旅，二為在校園提供多元生活環境，讓其深化知性轉換，並創造社會轉換的有利條件。其目的：希望學生可探索其天賦與才能，發掘其價值與興趣，學習如何貢獻全球，形塑其生命意義。

因此，大學要重視研究，否則會成為販售舊知識的雜貨店；但研究不能忽略教學與實踐，否則等於失去靈魂。廿一世紀以來，整個社會變化更快速及激烈，許多外在因素影響大學校務之治理，除了上述人口結構改變及全球化趨勢，其他像共享經濟勃興、資通訊科技進步，商業化現象、社會正義反思等，都影響社會及歷史發展至鉅。沒做過研究，也沒在大學教過書的公務員，要來負責大學治理，不只沒接地氣，也是緣木求魚。

法規及經費支用的活化和自律

因應新世代挑戰，教育部應積極建構高等教育的分級分工體系，以利大學發展其各自定位，所以應從法規著手，以公教分途的精神積極鬆綁。目前大學法第一條雖然開宗明義：大學在法律規定範圍內，享有自治權。但大學法四十二條法條中，規定由教育部訂定，或需要送教育部核定者高達二十八處，對大專校院發展、師資、招生、資源分配、品質提升、產學合作一路管到底，但專業不足，常常徒勞無功，甚至成為大學活化，提升國際競爭力的最大阻礙。

另一個是經費管制，即使經費相對充裕的國立大學，教育部常年補助款基本只夠支應佔缺教職員薪資。學雜費因多年凍漲，支應教學經常費及圖儀費就已捉襟見肘。因此各校發展就要依賴教育部計畫補助，像過去的邁向頂大及現在的高教深耕計畫，這些經費支用上有諸多限制，像經資門比例、延誤撥款卻要如期用完、政府採購法常常不符教學研究需求等。更重要的是計畫要逐年審，很難作長期規劃，加以教育部有意無意鼓勵各校競爭，俾易於掌控，許多學校只能敢怒不敢言。

但大學自主前提要能做好自律，二○一五年校務基金設置條例作了重大修正，改為設立專任稽核人員，隸屬於校長，等於球員兼裁判，稽核制度名存實亡。應該要強化監督功能，把稽核人員隸屬於校務會議下設的經費稽核委員會，可以對學校經費支用情形進行了解及事後稽核，以符合內部稽核自主的精神。

教育部應開放高階人事任用

二○一○年行政院通過總員額法以及組織基準法，二○一四年各部會相繼通過組織法，涉及專業治理者多在人事組織上作更開放的設計。例如科技部明定各學術司司長得以學校教授資格聘任，且為提升科技競爭力，得聘用各領域科技專業人員，最多達一一○人。衛福部則規定有關醫事業務司之正副司長一名，及技監技正總數五分之一得以醫師聘任。相對地，教育部最為保守，過去高教司還可以借調學校教授，二○一四年修法之後，偌大的教育部只有資科司司長得以學校教授資格聘任。人才培育是國家發展的根本，這種組織設計很明顯無法因應台灣面臨的嚴峻挑戰。

目前美中貿易大戰，國際局勢巨變，世界經濟形勢面臨重新洗牌，美國國會甫通過「TAIPEI法案」，台灣重新站上歷史之窗，而大學是台灣往前邁進的基石。為讓大學引領創新，教育部一定要趕快修法多引進專業人才，有關教育業務司的司長或副司長，包括高教司、技職司、終身教育司、國際司、和師資藝教司，必要時得比照專科以上學校教授之資格聘任，以期能盡速解決教育之根源問題與大力推動教育改革措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法