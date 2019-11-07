自由廣場》台灣沒被打 阿伯沒被炸

◎ 施明雄

韓國瑜說，台灣是個美好的地方，因為美國軍隊沒有在第二次大戰侵犯台灣，轉而打到琉球去。一個生在台灣活過六十二年吃台灣米喝台灣水，領過台灣人血汗納稅錢的現任高雄市長以及總統候選人，竟然連美軍大轟炸台灣的悲慘歷史都不知道，實在是太對不起台灣人，也對國民黨推選出這個對台灣歷史毫不關心的候選人，深感遺憾。

光發生在一九四五年五月卅一日的台北大轟炸，炸壞現今的總統府，並造成三千多名的台北居民死亡，受傷以及無家可歸者更達數萬人，損失慘重。而南部嘉義、台南、岡山、左營、高雄是日本海陸空軍基地，更是美軍轟炸目標，早在一九四四年十一月美軍B-29轟炸機即開始轟炸。筆者那時已滿五歲，本來居住於高雄市最熱鬧的鹽埕區，三信合作社總社對面大仁路的三層洋樓，父親在樓下設有「慈德堂漢醫診所」懸壺救人，豈知轟炸一開始，日本官員便下令市民儘快疏散到偏遠山區逃難，那時雙親攜著我們四個兄弟及尚在襁褓中的妹妹，避居於大社鄉名叫「車籠埔」的山腳村落。父親有位遠房族兄我們稱呼他「阿伯」，因單身被父親聘為藥房抓藥的工作，他自告奮勇說要留守看顧眾多的藥材，父親勸告他生命比什麼都重要，但阿伯還是堅持要留守，說如有空襲警報，一定會躲進附近的防空洞。

筆者在避難的山腳下，幾次偷看B-29轟炸機飛來高雄上空的情景，高雄港乃日軍海、陸軍聚集的要塞地，那時轟炸機擲炸彈又不很精準，可說是亂炸一番，每次出機必定投完炸彈才飛返基地，所以有許多的台灣人民死於美軍之炸彈下；有天父親接到通知一顆五百公斤的炸彈落在吾家，整個樓房崩塌毀了一大半，阿伯沒去防空洞，寶貴的生命就那樣沒了，父母傷心好久，幾個月後，日本天皇無條件投降，我們也失去了居住的地方，冤死的阿伯，是殘酷戰爭的犧牲品。

台灣的歷史幾百年來，總是飼養著忘恩負義之輩，荷蘭、鄭氏、清朝、日本、國民黨兩蔣王朝，迄今的在野黨人，莫名其妙地不時抱著投降歸順的心態，忘記其偉大領袖的遺訓：反共！反共！漢賊不兩立！寧願作人家的奴隸，也不作堂堂正正的主人，悲哀矣。

（作者為政治受難者）

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