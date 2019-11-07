自由廣場》台灣歷史開端有151個說法

◎ 賴福順

關於歷史的開端，歷史學界至少有兩個相關的概念：信史與進步，信史顧名思義是可相信的歷史；進步意思是隨著時代的推演，很多史料的出現，經過考證，推陳出新，歷史的開端會往前推進。

台灣做為一個整體，歷史的開端於何時？十幾年前筆者曾細數至少有一五一個說法，這是世上任何國家或地區所未曾有的現象，上距今四千年前，下距今三百多年前，其間相差三千多年，可說是世界歷史奇觀，台灣以如此分歧的歷史開端締造了世界紀錄。

歷史研究不甚困難，只要找出該件史實，經過嚴謹縝密考證得以證實，這就是一件史實；台灣歷史排在最早的史實就是開端，有人稱之發現。於是台灣歷史開端是什麼時候？也就是台灣是什麼時候發現的？這是台灣歷史的第一頁。

此處進一步說明直接記載、間接記載，直接記載是能考證得出該文獻記載的地名係指今之某地，間接記載就是該文獻記載的地名考證不出，或文獻原有記載但之後失傳，或缺乏記載，但這件史實明確是該地的歷史。

經過多方考證的結果，台灣歷史的開端可分直接記載與間接記載，間接記載比較早，約在五世紀，此事分別記載於唐初魏徵等《隋書》〈流求國傳〉與〈陳稜傳〉，指流求國（今之琉球本島）到中國貿易，回程要經過台灣北部海域，有時在台灣西北部再做一筆交易，主要與原住民以貨易貨，有到基隆河旁的圓山遺址，該地殘留了八具鹿角器是物證，後來集中在今新北市八里的十三行遺址。當地成立十三行博物館，館中典藏五銖錢、開元通寶等唐宋時期的銅錢，全被誤認是中國人來經商的證據；事實上是很大錯誤，這些源自中國的證物全係流求人所帶來。這是流求人航向中國，再從中國返航路經台灣北部的「流中航線」所帶給台灣的歷史。

直接記載是一二二五年趙汝适《諸蕃志．流求國》最後兩句：「旁有毗舍耶、談馬顏等國」，此談馬顏（台語雅音Tammagum）國指的就是今之宜蘭，該地古名噶瑪蘭（雅音Kahmalan），荷蘭檔案記載Kavalan，西班牙檔案記載Cabaran；最主要的是與現今猶存的噶瑪蘭族語Guvalun（楊功明先生告知原音）相近。

本諸歷史的進步概念，台灣歷史開端已非是南部台南或雲林，而是北部；也非是中國人發現台灣，而是擅長於航海的琉球人。這就是台灣歷史的開端，之前被歷史忽略的歷史，對於歷史，你我無法改變，我們只能接受，再怎麼不滿意，或否認其存在，對歷史毫髮無傷。

（作者為退休教授，海峽和平基金會創辦人）

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