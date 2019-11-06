鏗鏘集》國家依賴，政治魅惑

近現代國民國家，人民是國家的主人。自由資本主義和國家社會主義是兩種經濟類型。原先的民主革命，從帝制走向民主化的新國家政治體，採總統制或議會內閣制。號稱藍色革命的政治發展在歐洲形成資產階級優位，導致工農階級無產化，發生紅色革命，帶動社會主義極端化，形成以蘇聯為首的共產陣線，共產黨中國取代國民黨中國也是。但二十世紀的浪潮，蘇聯解體、東歐自由化。極權社會主義（共產主義）國家只存經濟走資化的中國、北朝鮮，應該也在崩壞之途。

歐美進步國家左右並存。重自由經濟的右翼政黨：英國保守黨、法國自由黨、德國基督民主黨或美國共和黨⋯；左翼政黨：英國工黨、法國社會黨、德國社會民主黨或美國民主黨⋯。民主國家，右左政黨都可經由國民支持而執政。藍色革命而紅色革命的垂直替代，轉而水平輪替執政，形成政治的文明現象。經濟發展與分配公平得以兼顧，民主化能夠維持，展現文明世界的形色。

歐美各主要國家大多將社會主義的福利觀念納入政策，較高的稅負，較好的福利，成為左右政治共存的國家。左右政黨的中間化，形成第三條道路的趨勢。資本主義體制在基督教信仰國家，有特殊的利己和利他調和性，支持了共同體的正常發展。向右或向左，人民自由選擇，在民主制的原則走國家之路。走自由資本主義，符合經濟的合理性，可以創造繁榮，但分配的不公平造成貧富不均，是問題所在。社會主義重分配，絕對化的共產主義卻成為烏托邦，造成專制、極權。中國十多億人的極少數特權階級有錢，而且大多藏富、移民自由資本主義國家，問題可以想見！

台灣政治投機份子以不切實際的「免錢，有好料」口號，騙取選票。什麼什麼福利支票亂開，小孩由國家養或大學交換學生出國一年不用花錢。不說交換意味有來有往，我們如何讓外國學生來；還有學生貸款免利息，國家替你付，呆帳由國家買單，稅負勢必增加不提，只會說挪用政府預算。簡直胡鬧！奧地利經濟學家海耶克，早早就以「到奴役之路」警告這種國家依賴的危險性。戒嚴時代，殷海光也以此對黨國體制多所批評。

近代意義的國民國家，不應是中國這種國家。歐洲普遍的左右並置政黨，調和資本主義和社會主義的政治路線，深化民主，建構福祉國家，才是台灣朝向文明國家發展之道。寒風颯颯，魅影罩頭，尚未穩固的台灣民主化奠基條件，禁不起一再地被顛覆。大野狼的空口白賊話，甜言毒蜜語，甚至歡迎中國買台、分化措施。台灣人民不能被騙了！中國國民黨，中國共產黨，一丘之貉。內外交相的反動作用力，彷彿政治魅惑，正在侵蝕台灣人民的心。（作者李敏勇，詩人）

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