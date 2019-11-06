自由廣場》（林保華專欄）四中全會：恐怖與死亡

中共中央直轄市重慶第三把手任學鋒（候補中委）在中共四中全會閉幕那天突然死亡。當局遮遮掩掩，只說病死，還說「醫治無效」。然而他是在北京死的，因為十一月四日在北京舉行了告別式。如果他因病還出席四中全會，在會上死亡，可謂「鞠躬盡瘁」的烈士，怎麼會匆匆辦理喪事，絲毫沒有褒獎之詞？可見是自殺無疑。後來透露出來的消息，他是在會議地點的京西賓館墜樓，為此四中全會閉幕式移至人民大會堂舉行。

文革期間一九六九年舉行的中共「九大」，閉幕時聲稱是「團結的大會，勝利的大會」，以後經常被各種會議引用。實際上最不團結、最不勝利的時候，才需要這樣宣傳。果然第二年毛澤東鬥爭接班人林彪的文膽，也擔任過毛澤東秘書的陳伯達，再一年林彪逃亡墜機而死。四中全會大談「堅持與完善」習近平所做過的一切，表面上習近平真的集大權於一身，然而從任學鋒之死，表明會上的恐怖氣氛，而會上有人自殺也開中共黨史的先河。

一九五四年二月的七屆四中全會批判「東北王」高崗（習近平老爸習仲勳在陝北的領導），會後一星期他用手槍自殺未遂，但是六個月後還是服大量安眠藥而死。現在進化到在會議現場自殺，可見中共這部殺人機器的運轉真的越來越可怕，還稱它「現代化」！而自殺決定如此迅速，也表明每個官員早就「隨時準備為黨和人民犧牲一切」（中共的入黨誓詞）。

任學鋒為何自殺？傳言他是在北京開會時被中紀委約談。對此我抱懷疑態度，因為四中全會何等重要，議程排滿，豈會讓中紀委在會外找他談？倒是這個會議不同以往只是中紀委幾位副書記列席，這次全體常委（十九人）列席，是不是配合會前刀光劍影的抓人，也在會上製造恐怖氛圍？

問題還不止這十九人，還有「黨的十九大代表中的部分基層同志和專家學者也列席會議」。這些人可能有幾十人到幾百人，他們有幸列席中央全會，肯定全力為習近平背書與充當打手，說不定就是有人向任學鋒開火，讓他覺得即將被雙規，不如一死了之。這樣既可保護家人，更可保護後台，避免捲入無止無盡的黨內鬥爭。尤其他從廣東平調重慶，顯然是略微降級，已經預知仕途的風險了。當時他的上級是團派接班人胡春華，而現在他的上級是習近平的接班人陳敏爾。也許其中許多秘密永遠埋藏在骨灰盒裡了。

這樣恐怖的政權能夠維持多久？最可恥的是台灣前總統馬英九還要持開放態度與它統一；這種政權的統戰，如果還有人受騙可能就是白痴。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法