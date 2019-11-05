自由廣場》「我是英國人」

◎ 葛雋

上午去香港入境處辦理「更換智能身分證」。

核對資料時，年輕的女職員對我說：「你現在是中國籍了。」

「不，」我立即回應：「我是英國籍。」

對方問：「你不是中國人嗎？」

「我是英國人。」我昂首微笑。

「根據政府條例，九七以後，你應該是中國國籍。再說，你沒有英國居留權。」

「不，」我駁斥她：「本人持的是英國海外公民護照，理論上就是英國國籍，而且受到英國政府的領事保護。英國政府既然頒發ＢＮＯ給我，就是承認我的英國國籍身分。」我等待對方鸚鵡學舌說什麼「ＢＮＯ只是一本旅遊證件」之類的廢話，然後加以駁斥，誰知她沒有，不禁有點失望。

「葛先生，」女職員鍥而不捨：「很多持ＢＮＯ的香港市民都申報中國國籍。」

「他們是他們，」我堅持立場：「人家申報什麼國籍與我無關，我是英國籍，直到永遠。」

「香港都回歸中國了，為甚麼不申報中國國籍呢？」小姐嘀咕道。

這次我沒有回應。一提「回歸」二字老子就火滾─建埠一七五年的香港回歸，按理應該回歸大清帝國啊，大清不在，那就應該回歸擁有「中英南京條約」正本的中華民國呀，怎麼也不可能「回歸」一個年幼自己一百多歲、靠武裝暴動起家的專制獨裁政權「中華人民共和國」！

大概是首次遇上我這樣的個案，女職員去請示上級。過了一會兒，一位穿黑衫便服的男士走過來，當著我的面問他的下屬：「你都解釋過了？」女職員點點頭。

「那就沒問題了。」男主任一錘定音。

走出辦公室，我知道我的國籍資料雖確認是英國了，但在中國政府眼裡，永遠不會予以承認。正如中國外交部長王毅評論擁有英國居留權的銅鑼灣書局老闆李波時說的，「他首先是一個中國人。」

一個愛把自己國家的國籍強加於人的政府，永遠不會明白：香港人為甚麼不願認自己為中國人。

（作者為香港退休作家）

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