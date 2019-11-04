自由廣場》評陽明高中校慶抗議事件

權威治校？辦學嚴謹？

◎ 陳啟濃

桃園市陽明高中在校慶時師生群起抗議要換校長，家長會的家長卻舉起自製「支持校長、尊敬師長」紙張來支持校長。師生不滿校長，家長卻肯定校長。

先談爭議點。宋校長擔任國中校長，辦學績優，學校增班，生涯本規劃退休，退休後有志更上層樓，願意繼續參加高中校長遴選。法令雖然規範校長任期，卻沒有規範退休國中校長不得參加高中校長遴選。所以在法令方面，並無違法的狀況。再說哪有校長任期未滿，情願退休後再參加遴選？這是沒有把握的事，決定權不在自己。也不能抨擊宋校長是規避法令，這是假設性的看法，法律講求證據，不能靠假設論斷。

老師帶學生喊的第一句話是「拒絕陽明國中化」，外人很難理解這句話的深意。筆者因是國中校長，也曾多次參加高中校長遴選，對於高中和國中校園文化，甚至國小的校園文化，非常熟悉。通常國小教師比較順從，學校的行政工作較為順暢，因為老師要包班的關係，而且學校各項業務也要大家來協助，所以老師比較希望擔任行政工作，考主任、考校長的意願比較高。

高中校園文化比較自由，許多老師上班時間等同於大學教授，常常沒課就不見人影。

國中的狀況，剛好介於國小和高中，雖然不像國小老師的順從性那麼高，學校對於老師的要求，普遍也比高中老師還要多。

陽明高中老師帶著學生趕校長離開，當然是很不好的示範！今天老師趕校長，明天會不會學生趕老師，杏壇從此烏煙瘴氣？

如果宋校長用擔任國中校長時的嚴格和認真，來要求陽明高中的老師，老師當然吃不消，會不滿。老師跟學生最親近，對學生能起蠱惑的力量，以至於師生串連要一起趕走校長。

至於「權威治校」的說法，正是因為上述不同校園文化所產生的主客觀感受。然而學校都是要依法行政，校長辦學無法恣意妄為，還是要遵從法令的規定，所以「權威治校」換個說法「辦學嚴謹」，應該會比較貼近事實，推測也是家長支持的主因。

我也常在網路媒體看到宋校長的文章，非常能夠深入目前高中校園文化的事實，而且也沒有指涉個人，更沒有人格上的污辱，「言語低俗侮辱師生」或許可以換成「將部分老師在學校的惡形惡狀完整披露」。盼望老師抱持謙卑態度與開闊胸襟，大家共同檢討、改進。

家長的肯定，才是最接近校長辦學的真實狀況。依法校長沒有缺失，任期才第一年，不像台北市復興高中校長和台中女中校長是要尋求連任，學校師生當然可以表達意見，當作遴選委員的參考。至於宋校長，期待他堅持做對的事，家長是最大的後盾！

（作者為南投水里國中校長）

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