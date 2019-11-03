自由廣場》藝術品拍賣降稅 反對

◎ 魏思源

報載有立委提案修改「所得稅法」，將文物、藝術品拍賣收入改為「分離課稅」以降低稅負，讓台灣有機會成為國際藝術交易平台。

先不說文物藝術品拍賣所得若改採分離課稅，將使高所得者減稅，違反量能課稅原則，也引發違反租稅公平的疑慮，然而光是對藝品交易商的減稅優惠，就希冀可帶動我國拍賣產業發展，吸引資金和人才，帶動稅收增加，甚至使台灣取代香港成為國際藝術品交易中心，事情有這麼簡單嗎？

我們不妨看看營所稅的例子。當初馬政府時代，以增加產業競爭力為由，將營所稅從廿五％降至十七％，結果事實上，大幅調降營所稅以後，其營所稅法定稅率遠低於法國、德國、英國、澳洲、日本、韓國及北歐國家，甚至低於中國和ＯＥＣＤ國家的平均（約廿四．三％），台灣並沒有明顯的投資增加，也沒有吸引更多的外資進駐、台商回流，國內就業機會更沒有因此增加。為什麼？因為對企業而言，能不能使企業賺到錢與進一步發展，才是第一個考量。至於賺了錢以後要課多少稅，是比較次要的問題。

同樣的道理，產業發展規劃應有跨部會完整方案，倘使台灣在很多藝品市場的資訊和投資環境也都不如香港，包含人員入出境、文物及藝術品進出口、金融環境、策展能力及展場設施等，不具備相當的便利性，藝術品拍賣所得改採「分離課稅」的實際結果，恐只是如學界人士所言，不僅是替富人減稅，甚至不利於本國藝術家的市場競爭。

（作者任職資訊業，宜蘭縣民）

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