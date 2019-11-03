自由廣場》台灣抗議事件最殘忍一幕

◎ 黃瑞麟

這次警察需國賠太陽花學運所造成的流血衝突評論，目前多數輿論是反對國賠，筆者不想蹚渾水，無心去批評任何意見，但當時下令者，你的心態滿可議的！今年三月，筆者在《自由廣場》撰文「江宜樺你去撞電線桿吧！」有詳細陳述當時情況，不贅述。

有人說，學運一定會流血，怕流血就別上街頭抗議？或許吧，但就當時行政院攻佔，把我們記者請出行政院不准再進去拍攝後，那些抗議民眾的下場，一個個被逮捕，當然也有人流血，這是當時執政者下的指示，難道至今都可以裝作沒事發生、不需要負責嗎？台灣是共產國家，可以說打就打的嗎？

上週，筆者在香港採訪了反送中抗爭後續報導，任何一場警民衝突，我永遠看不慣驅離變成流血事件，可以好好口頭柔性驅離，更何況許多民眾是手無寸鐵，卻要遭受警方警棍無情的挨打、催淚彈與胡椒噴霧的攻擊；法治國家豈容許民眾只是集會遊行，沒有違法亂紀，就要遭受這種待遇？

太陽花學運之國賠與否，或許有待評估，但筆者只就當時採訪所見所聞評論，那時候是我看到在台灣抗議事件中最殘忍的一幕，絕對不會比這次香港反送中仁慈。

（作者為媒體工作者，新北市居民）

請法官演示柔性對待

◎ 王翔正

五年前太陽花學運期間，民眾占領行政院衍生三二四驅離案，前立委周倪安等二十多位在場被驅離民眾控訴員警執法過當，法院判決台北市政府與警察局共同負起國家賠償責任，賠償逾百萬元。

台北地院判決文認定警察攜帶警械執行驅離勤務合法，惟造成現場民眾受傷，其手段違反比例原則，但依據集會遊行法第六條規定，行政院非屬集會遊行合法地點；第二十五條亦規定該管主管機關對於違法集會遊行得予警告、制止或命令解散。實務上，現場指揮官對於非法集會，必先利用大聲公對群眾舉牌警告，制止集會行為，若經三次命令解散仍無法達到效果，才能賡續使用警察強制力，職是，民眾違法集會占領官署及破壞公物在先，警察依法到場執行公務，經勸導無效，依法帶離違法群眾，不知員警何錯之有？況且，意見相左的衝突現場，難以用平和方式解決，最終法院卻以違反比例原則相繩，很想冒昧請教，在行政機關危亡圖存之際，請判決法官演示如何有柔性對待之舉？

除此之外，在處理群眾運動、爭議糾紛與街頭暴力等危害公眾安全行為，當事人言語未合一觸即發，周遭民眾卻不顧安危，人手一機實況轉播，一旦員警處理不當，時常引發網路廣為討論，導致民眾觀感不佳，甚至奮力執勤可能換來的是數年法院奔波與媒體撻伐。以上種種早已成為用法阻礙，倘若警察執勤時投鼠忌器，執法環境不佳，不利公權力施展，絕非全民之福。

（作者現職警務員，屏東縣民）

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