自由廣場》美台 各做自己該做的事

◎張旭成

美國參議院院會於美東時間十月廿九日以一致同意方式，表決通過由參院外委會亞太小組主席賈德納領銜提出的「二○一九年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（簡稱台北法案）。

「台北法案」規範透過國會意見，要求美國行政部門應採取積極作為，支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係及非正式夥伴關係；依據相關國家與台灣的關係，研議相應調整美國與該國的關係；指示美國行政部門官員以發言、投票及發揮影響力等方式支持台灣的國際參與；法案並支持台美進行雙邊貿易談判及達成互惠互利的自由貿易協定。

美國聯邦眾議院外交委員會，十月三十日也以口頭表決方式無異議通過眾院版「台北法案」，眾院「國會台灣連線」主席夏波在委員會上表示，台灣是美國重要盟友，應成為其他國家的模範。夏波說，台灣符合主權國家的所有要件，台灣就是個獨立國家，他呼籲美國政府應直接正式承認台灣，並說：「美國政策老早就該跟上這些事實了。」共和黨首席議員游賀也呼應表示，「美國是時候承認台灣是個國家了」。法案在參眾兩院各自通過，再協調出一致版本後，才會送交總統簽署並生效完成立法。

幾年來美國國會確實通過了諸多友台法案，包括川普總統簽署的「台灣旅行法」，但川普和美國行政部門一些官員認為這些法案僅代表國會意見，對他們並沒有拘束力，因而許多友台條款都未執行。下台不久的白宮國家安全顧問波頓，是川普政府中最親台的官員，他根據雷根留下的備忘錄（即依據中共武統和台海軍事均勢）推動對台軍售，遇到相當阻力。

新任白宮國家安全顧問歐布萊恩，在蔡英文選上總統、尚未就任之際，曾來台訪問。返美後，針對台美關係，發表若干諍言，建議台灣應增加國防預算，解決豬肉進口問題，俾便儘速加入ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定）與台美自由貿易協定。

歐布萊恩說得很明確，台灣國防預算只佔國內生產毛額二％，就是「搭便車」，不但共和黨川普厭惡，民主黨人也不接受。倘若台灣國防預算持續不足，可能會讓美國「遠離台灣」。簡單點說，歐布萊恩上述觀點，就是「天助自助者」，台灣先得在國防上爭氣，才談得上美軍馳援。

蔡政府或以台灣內部需要，無法提升國防預算，但美方人士認為蔡政府花費偌大經費延長高鐵到屏東和宜蘭，是忽略台灣國家安全的迫切性。台灣指望美國軍事庇護，彷彿是個安全保險，問題是，天下沒有免費保險，總得付保險費。

如果蔡政府想與美國簽自由貿易協定，必須面對開放豬肉進口這個問題，要在選後解決，不能永遠躲著不處理。

（作者為前國安會副秘書長）

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