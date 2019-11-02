自由廣場》對手可以輕率 但千萬不能輕敵

◎吳海瑞

市長選舉、黨內初選，韓有兩大策略：集中策略、差異化策略。大選再加入蘭徹斯特（Frederick Lanchester）的「第一法則（弱者策略）」。

鼓勵現職軍公教人員「能撈則撈，能混則混」；立法院翻桌、背後痛毆陳水扁， 中間選民眼中可能是荒唐，卻是深得目標客戶群（不滿民進黨年金改革的軍公教和中老年深藍）的心。若沒有這兩塊，只靠經營「莫忘世上苦人多」，韓無法集結這麼多呼風喚雨的鋼鐵粉。而過往爭議事跡無心插柳成就了現在，這也是朱、郭兩人所沒有的幸運，或「市場區隔」：不斷地與某一群特定對象進行對話。

韓用「滷肉飯、礦泉水」塑造庶民形象，擄獲部分中間與淺藍的支持。但當女兒出國留學、存款四千多萬、十八張保單、豪華農舍、地方派系大老女婿…等一一被揭露後，「庶民」轉成「庶民心態」；韓式語言也變成「庶民語言」，這也是行銷能力的展現。

韓把馬英九的能力不足，和其「溫良恭儉讓」的外顯個性畫上等號，凸顯自己和菁英藍、知識藍的形象差異，並引導選民認知這個形象差異也代表產品、服務的差異；是更好、更接地氣的。這讓原本是政治／國民黨邊緣型人物的他，贏得市長選舉，並和建制派的傳統國民黨菁英階層分庭抗禮，初選中脫穎而出。

韓的戰略奏效，在於其優異的戰術：話術（含編造故事）。市長選舉時，賣菜郎、禿子跟著月亮走造就韓流奇蹟，初選時猛批台灣鬼混二十年，暗指現任執政者和馬英九的不是，即便是最近，還有老師蘇起的依樣畫葫蘆：「博士不適合當領導人」，洗腦選民（依其理論，郭台銘的經營績效要優於張忠謀；張忠謀不適合領導台積電）。

但大選最有殺傷力的，還是韓及其競選團隊採用的弱者策略，力求以小勝大，以弱制強。他的下鄉之旅，只抓住一點，在不同的市場，即分別針對青年、果農、勞工、中小企業、軍公教不同族群，或從不同縣市的地緣區域切入，進行單挑、局部作戰、肉搏戰。整體策略與作法不是韓要的，讓每一小眾市場的消費者（選民）對既有產品（執政者）的不滿、疑問或疑慮，才是他要的，例如，「廢」一例一休、高鐵到潮州、要把孩子送去戰場不可能；就算記憶喚醒也好，如李佳芬對吳淑珍的影射。

看似粗製濫造的大話、無的放矢，其實是操作細膩的選民溝通。邏輯不對、有違常識的，他有善後團幫忙圓，但執政者卻只能在其言論之後解釋與釐清，完全處於被動，自己想要端出來的牛肉，變成不是主菜。

韓的能耐是渾然天成、順勢而為，還是刻意經營，抑或兩者皆而有之，恐怕只有自己知道。觀察這段時日，從行銷4P來看，促銷（promotion）韓這樣的產品（product）到現在這種程度已經是成功的。說綠只會選舉的藍，其實才是個中高手。

（作者為專業經理人）

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