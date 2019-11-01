自由廣場》維護治安 善用預防性羈押

◎ 鄭善印

警政署為維護明年選舉治安，已正式成立治安維護聯合指揮所，並由徐國勇部長率同警政署長等高階警官共同舉行揭牌儀式。

選舉期間治安不能有絲毫閃失，故宜善用預防性羈押制度，以便針對有明顯犯罪證據的角頭及幫派等不良份子，於短期內有效壓制。爰為保障人權，法官向對聲押案件謹慎處理，根據二○一八年法務統計，近十年檢察官聲押核准比率為八十．五八％，比率不低，但並未明示究屬一般性羈押或預防性羈押。本人認為，核准數據可能較少預防性羈押在內。

因為預防性羈押包含的犯罪種類，根據刑事訴訟法第一○一條之一第一項規定，有「放火罪、妨害自由罪、強制罪及恐嚇罪、竊盜罪、搶奪罪、詐欺罪、恐嚇取財罪」，上述諸罪在司法實務上都是較容易一犯再犯的罪名，故為防再犯，而有預防性羈押之必要。但預防性羈押向為學者所詬病，認為基於「無罪推定原則」，在尚未判決定讞前，不應有為防嫌疑人再犯的羈押，故檢察官以該種名目聲押一般較為少見。為了解法官對於預防性羈押之態度，我曾於本年十月二十四日以「第一○一條之一第一項」為檢索語詞，進入法學資料檢索系統去查相關聲押件數及核准件數，由於數量太多，我僅以台北地院一五九五件的前一百件作為樣本來作說明。經統計後發現，該一百件中，因強制性交罪而被羈押的有四件；因強制罪及恐嚇罪被羈押的有一件；因竊盜罪被羈押的有十二件；因詐欺罪被羈押的有四十九件，其餘原因之預防性羈押皆無。由此看來，檢法雙方都尚未善用此一制度。

警察基層常嘆氣說：「早上抓到、中午移送、晚上再幹」，講的是對於一些常習犯天天都在抓放曹，尤其對於角頭及幫派份子等人，其平常即無正當職業，生活所需都是經由妨害自由、強制及恐嚇、詐欺、恐嚇取財而來，也就是這些人若不能羈押，就只有讓他們一犯再犯一直到下次再抓為止。然而，根據司法統計，每年檢察官移送法院究辦案件，至多僅二．五％的無罪率，故若能由檢察官謹慎審核後，盡可能預防性聲押，應該是好的方向。

（作者為開南大學法律學系榮譽教授）

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