自由廣場》解讀韓國瑜民調回升

◎ 陳冠甫

韓國瑜近期一系列故宮展、升旗台、免費遊學、白胖說的政治語言引發社會輿論的廣泛抨擊，但在三十日公布的綠黨、ETtoday新聞雲民調中，韓國瑜卻逐步拉近與總統蔡英文的民調距離，僅在十％上下。若根據未來事件交易所二○二○總統大選預測市場，截至二十九日的平均交易價格，更在二塊以內，意味選戰倒數七十三天藍綠兩方陣營已呈現五五波，近乎準確達成韓競選總部副執行長孫大千月中的預測，認為十一月中將會逆轉戰局。

外界普遍以韓國瑜陣營正複製去年地方選舉的勝選方程式，現在單純看似主動製造事件，吸引媒體注意，延續藉由新聞報導強化候選人框定的政治形象，在主要支持者中保持內部凝聚與部分拓展外部票源的效果，並且也成功讓選民留下深刻的印象。而設定候選人政治形象的終極目的，除了定格鮮明形象與個人連結外，重點在引發支持者支持行為的動機，最終催化支持者做出支持行為，直白說「就是去投票。」

稍有不同的地方在於，回顧請假以來的脫序言論，倘若以證券市場比喻，韓國瑜陣營先前不斷將「利空出盡」，接著下一步必定是強行拉抬。果不其然成功迎來民調反轉，不論多少有人懷疑民調釋出的時間點與結果的可議與可性度。但多個民調都指向同一種答案，政治操縱民調的可能性降低不少，如果再刻意排除民調的結果，民進黨必然重蹈去年陳其邁敗選的覆轍。

事實上，韓國瑜陣營正在操作基本的「挑戰者策略」，包含各種言論的直接攻擊，做出「去脈絡化」的候選人比較，點名對象強迫接招，例如白胖說。不用否認，多數人都會看穿，韓國瑜這招是為製造聲量，凸顯遭到媒體聚焦，進而造勢抬高勝選身價。不過，知道問題，不代表能解決問題，面對韓國瑜不斷的叫罵聲中，拉起選舉激情，各式各樣的流言，都言之鑿鑿重擊部分選民的心理。

有別於挑戰者策略，民進黨與蔡英文總統大選上，持續固守票源、不犯錯，降低攻擊手段的選舉方式，是另一個典型的「領導者策略」，前提是民調基於領先，也存有一段領先優勢。顯然這個假設有誤，當韓國瑜陣營選擇挑戰者策略的同時，已經代表兩邊距離不遠，維持不沾手的優雅文青打法，保持君子風度在選戰中根本無關緊要，盡力回應攻擊、澄清，才是現階段最佳選擇，至於效果如何，就等待下一次民調檢驗。

（作者為國立台北大學法律研究所 研究生）

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