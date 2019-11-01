自由廣場》群眾的誤導

◎ 陳茂雄

韓國瑜的民調依然差蔡英文一大截，而且有每況愈下的趨勢。韓陣營並不相信民調數據，認為民調有問題，連非韓國瑜陣營人士都有人質疑，群眾大會有那麼多人，怎麼可能不當選？他們認為民調並不等於選票。也有人傳出，做民調的單位刻意偽造數據，讓選民誤以為蔡英文大贏韓國瑜，好讓綠營不喜歡蔡英文者投廢票。

事實上筆者早就認定韓國瑜不可能當選，而不是依據民調，乃根據韓國瑜能獲得藍營多少人支持來判定。年紀比較大的人就很清楚，目前韓國瑜的群眾遠不如黨外時代的黨外人士，更重要的，韓國瑜的演講會可以動員群眾投入，黨外時代不只難以動員，很多支持者不敢到現場，因為中國國民黨政權都會在現場錄影。當時支持黨外人士的群眾相當多，但選票並不亮麗。

中國國民黨政權獨裁統治年代，中央政府並沒有開放選舉，黨外人士能參選的只有增額部分。當時增額立委選舉，黨外人士常第一高票當選，好像選票相當多，事實不然。當時立委選舉屬大選區，如台北縣、基隆市、宜蘭縣合併成一個選區，黨外人士參選的人又少，大多一個選區一人，當然容易第一高票當選，若以全國總得票數來算，黨外人士的選票並沒有超過兩成。

一九九六年的總統大選，正值新黨氣勢鼎盛時期，當時有四組人馬投入選戰，演講會的群眾以新黨所支持的林洋港最多，彭明敏居次，李登輝排第三，然而票開出來，李登輝獨得五十四％，林洋港的選票連兩成都不到，因為林洋港獲得的選票幾乎都是自主性很強的「意識票」，李登輝則有很多地方派系掌控的「樁腳票」。民進黨建黨初期群眾也非常多，但多屬「意識票」，只有兩成選票的實力，後來發展樁腳票才茁壯。

韓國瑜的支持者甚眾，且意志也相當堅定，但距離總統寶座卻相當遙遠，有人認為他發生太多錯誤，一直在扣分，因而無緣登上九五。這當然是原因之一，但還有一個更重要的因素，他沒有抓到中國國民黨的選戰靈魂。該黨選戰的強項就是地方派系的「樁腳」，這些人存在太多韓黑，促使韓國瑜選不下去。選上高雄市長期間，韓國瑜真的相信他一人救全黨，造成他及韓粉態度傲慢，得罪太多人。獲得權力的人要做到得意不忘形還是不容易。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法