自由廣場》伊斯蘭 統一或民主

◎ 楊宗新

伊斯蘭國領袖巴格達迪在美軍圍剿下自爆身亡後，宣告極端宗教主義走到盡頭，試圖統一伊斯蘭地區的壯志，恐成絕響。

阿拉伯世界源遠流長，早在八世紀，阿拉伯帝國便已發展出與唐帝國、拜占庭帝國鼎足而三的高度文明；十三世紀帝國滅亡後，阿拉伯人先後臣服於蒙古人及土耳其人，卻都成功的以伊斯蘭信仰同化了征服者；一次大戰後，鄂圖曼土耳其瓦解，中東地區改隸英國，直到二次大戰後，各國方始紛紛獨立。

戰後初期，阿拉伯世界曾有那麼段時間，是追求民族統一的。當時在最早完成現代化改革的阿拉伯國家─埃及之帶領下，各國聯合與以色列進行了數次戰爭，雖敗多勝少，卻將民族主義浪潮推到極致，埃及總統納瑟更成為阿拉伯世界的領袖人物，不僅敘利亞自請併入埃及，伊拉克、約旦也一度有意追隨。直到一九七○年納瑟逝世，繼任的沙達特為了收復西奈半島，選擇承認以色列，極端民族主義始告終結。

自此之後，阿拉伯世界再無共主，各國進入「兄弟爬山，各自努力，偶爾鬩牆」時代。而在此區域常見的兩種統治方式，王權世襲制、強人獨裁制，鑒於訴諸民族主義可能危及政權正當性，卻仍有團結民心、維持穩定需求，只得在相當程度上對境內宗教勢力做出讓步，加以鄰近的波斯人國家伊朗，也在一九七九年改採政教合一制，這些都成為極端宗教主義興起的背景。

其實無論民族主義或宗教主義，之所以讓阿拉伯人走向極端，是因為他們所念茲在茲的，在於恢復昔日榮光。是以在二戰之後，追隨國際社會「民族國家」潮流，試圖建立統一的阿拉伯國家，但遭以沙烏地為代表的王權勢力反對；此路不通後，乃改以宗教為號召，盼建立統一的「哈里發國」，這不僅被既有統治者抵制，國際社會亦不支持。在賓拉丹及其追隨者巴格達迪相繼離世後，此路勢將沒落。

兩種嘗試均以失敗告終的根本在於，波斯灣盛產石油，大國為了經濟利益必須介入，自難放任其自行發展；而中東各國政府在歷經遭宗教力量反噬的教訓後，也應體認到，若想維持長久統治，就必須解禁更多公民權利。

（作者為公務員）

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