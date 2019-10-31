自由廣場》攤販經濟正常化

◎ 林文彬

全台七十多處夜市，正可像園遊會一般，收到政府鼓勵住宿遊客進場消費的二百元抵用券。這突如其來的禮物，吸引得了遊客青睞蒞臨？是攤販所需要的釣竿？還是國家拚經濟所需要的魚？果不其然，截至目前為止，夜市券只使用不到一成。顯見魚與釣竿都不賞臉。

攤販經濟的熱絡與否，或可反映經濟的榮衰，也說明正常商業行為的扭曲，和人民生活品質的良窳，更可說是一個國家的常民經濟櫥窗，也是一種失業狀態的忠實反映。基於這些複雜的因素，各先進國家都予以積極管理，輔導攤販駐街開店，營造商店街，進而成立商圈，達到集市和集體行銷的商機；同時改善街區人行通道的友善環境，從人文、造型街燈、各式街道家具、公共廁所、停車場，到綠美化、藝術化公共空間等配套設施，提升消費者優質安全而樂於購物的商業環境，也讓經營者能真正安居樂業。

因此，政府積極的作為，是把攤販經濟正常化，而不是揠苗助長攤販經濟，削弱打擊正常經濟的競爭力。是故二百元既不是魚，也不是釣竿，而是一帖國家競爭力的安眠藥。

針對全台三十多萬攤商，政府應專案擴大長期低息信貸，提供攤商申辦創業開店資金，另配套開店租金補貼方案，同時減免創店前三年營所稅，獎勵投資開店，並須參加營造商店街或商圈組織促銷活動等，落實地方創生經濟。

其實，各國輔導攤商開店轉型成商圈、商店街的成功案例不勝枚舉，而且很多還是知名的購物美食天堂，以及觀光客必遊的朝聖景點。台灣不是也正在積極輔導多處商圈？但現在卻用二百元拉走這些商圈的生意，這不是很冤枉，很弔詭，很反諷嗎？

（作者為雲林縣議員）

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