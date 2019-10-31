自由廣場》優先保護本國藝術工作者

◎ 楊樹煌

據聞，有立委將在今日召開公聽會，討論為圖利「國際拍賣公司」、「國際藝品」、「有能力買國際藝品的大富豪」的免稅提案。

本人一九七三年留學法國，一九九四年回台，歷經籌備國立台南藝術大學，擔任創校教務長。二○○一年起，在台師大美術系任教。培育台灣藝術創作新夥伴，至今約有一、兩千人，分散在全國各地，從事創作，猶如藝術界的「文化自耕農」。

因此，心存良知，身負重責，殷切懇請貴委員仗義執言，一起為本國成千上萬的藝術創作者出聲喊話，呼籲當政者。

本國「藝術工作者」的保障工作，是政府的責任。我認為「照顧國內藝術家」的重要性，恐怕遠重於「藝品交易產業」的擴大。

本國藝術相對外國是弱勢，是文化嬰兒，需要「父母（政府）」的特別照顧。問題是對藝品交易商免營業稅、減所得稅，使台灣成為國際藝品拍賣中心，對台灣藝術家有幫助嗎？我看恐怕會造成「購買國內藝術品的資金，將受到嚴重的排擠效應」，未蒙其利，更受其害。

此項拍賣業者Lobby下的立法委員提案，可能忽略了田野調查，不了解本國文化藝術工作者之疾苦；沒有調閱二○一八年度，本國藝術工作者作品在全國藝術市場上的交易總金額，和外國藝術品在台灣的銷售總金額，兩者比較數據和報告。

若本國的藝術品交易金額領先外國的，則可漸漸減免銷售外國藝術品的交易營業稅、所得稅，讓本國、外國兩者競爭力漸趨平衡。如此，大家一定樂意接受。

但我相信，目前我國是藝術入超國，必須靠稅法（營業稅、所得稅）來增強本國藝術品的競爭力，來保障藝術工作者。

當務之急，本國藝術工作者比照農民，其原創作品之第一次交易（包括過世的藝術工作者作品，其繼承人第一次交易），其營業稅、所得稅應完全免稅。

其他如藝術品銷售者（畫廊、拍賣商）所要求，對富豪們的藝術品交易、國際大拍賣商減免課稅（營業稅、所得稅）的修法，宜等到台灣的藝術市場生態改善，本國藝術品出超後，再討論吧！

（作者為大學教授）

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