社論》韓流起落與民意鐘擺

韓國瑜，顯然並未準備好承擔大位。從逐鹿高雄市到逐鹿總統府，市政承諾輕言寡信，現在的國政發言也經常言不及義。從市政到國政，勉強為他辯護的人總是自傷羽毛。這場大選以來，藍營菁英傷痕累累，「韓國瑜大屠殺」的底線還看不出來。

短短一年時間，去年一一二四的變天氣氛，今天早已雲淡風輕。「韓流」的暴起暴落，堪稱台灣民主的活教材，值得各政黨與國人借鑒省思，藉此來檢視自己心中的鐘擺現象。

一、二○一六民進黨完全執政，推動改革、正義、進步議題，社會對話失之粗糙，遂迅速累積民怨。去年地方選舉，「討厭民進黨」的社會氣氛下，打「庶民牌」的韓國瑜帶動熱氣旋，國民黨獲得壓倒性勝利。當時，國內外普遍認為，二○二○政黨輪替的氣候已經形成。

二、當選高雄市長便得隴望蜀，市政承諾不當回事，總統大選又畫大餅，「韓流」也從高雄開始崩解，「討厭韓國瑜」取代「討厭民進黨」成為年輕世代的潮流。二○二○，韓國瑜似想複製高雄勝選經驗，但是國王沒有穿衣服被看透之後，他的賣力演出也從掌聲變成搖頭，所謂的「知識藍」、「經濟藍」尤其失望。

三、製造爭議的是韓國瑜，國民黨為這樣的提名人，開除講真話的同志，令人難以理解是要示範哪一種政治倫理。國政顧問團菁英，不時為他的即興言論「善後」，一再自我否定專業，打臉國民黨「比較會執政」。這就難怪，侯友宜明哲保身，而「換瑜」、「非郭不投」的流言一直陰魂不散。

四、總統提名人荒腔走板，國民黨似乎愛莫能助，是不是有「外力」使然，不得不令人心生懷疑，去年北京介選，大家記憶猶新。而面對選情吃緊，吳敦義最受矚目之事，卻是列入不分區名單傳聞，前方吃緊後方緊吃，二○二○之後的各自盤算，儼然才是重頭戲。

五、韓國瑜缺乏共主氣象，郭台銘退黨棄選且維持政治能量，國民黨彷彿一艘失去動力的船，且戰且走，隨波逐流，不知為何而戰，不知為誰而戰。陳同佳被投案一度成為反攻題裁，而他來台投案一延再延，甚至可能選後才付諸行動，在在暴露北京、港府、政協牧師與台灣法界大老的穿梭操作。國民黨從撿到槍變成撿到燙手山芋，反倒要小心後座力。

六、一國兩制台灣方案，香港反送中風潮，國民黨裡外不是人，偏偏他們鎖死反獨促統立場，更與主流民意、地緣政治背道而馳。韓國瑜放棄選前訪問美國，先前則拜會中聯辦、國台辦，「親中疏美」表露無遺。在美中由夥伴轉為對手關係之際，何能獲得選民信賴。

七、統，其實未必是票房毒藥。獨，也未必是票房補藥。但，統至少得堅持民主原則。獨派論述的優勢在於，至少照顧到二三五○萬人的當家作主，攻擊「芒果乾」不啻漠視了民之所欲與焦慮。統派論述，早已揚棄民主統一，一黨專政下的極權統一成為唯一想像。除非是中國本身主動民主化，才有可能引起台灣人民的興趣，而那是今天看不到的遠景。

八、中國經濟受貿易戰之累，「發大財」口號落空仍人心不足蛇吞象，其實還不是無可救藥的險局。問題出在黨中央的私心自用，導致朱立倫、王金平、郭台銘等「穩健牌」悉遭技術性排除，二○一八的團結一致、同仇敵愾為之消風。如果二○二○把二○一八的好牌打到輸，誰是敗軍之將不難論定。按照目前的劇情演下去，選後國民黨的內部震盪恐難避免。

九、國民黨內爾虞我詐，也不是全部的答案。去年一一二四，許多分析可能劃錯重點。事實上，那場選舉不是國民黨的勝利，而是民進黨的失敗。選後，民進黨面對重大挫折，重整步伐貼近民意；國民黨則錯誤解讀勝選原因，朝背離民意的方向繼續前進。於是，習近平的一國兩制台灣方案，香港的反送中抗議風潮，乃至川習過招、美台升溫，把國民黨打回原形，大家一覺醒來發現國民黨依舊是二○一六那個國民黨。

所以說，「韓流」退潮韓國瑜固然難辭其咎，國民黨「馬規吳隨」的路線更是致命傷。至於藍綠水起水落，暴露出柯文哲與國台辦的特殊關係，這又是人算不如天算的另一個意外，牽動著二○二四。話說回來，沒有意外不成政治，往後兩個半月，還有什麼意外，大家且繼續看下去。

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