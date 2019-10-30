自由廣場》醫療 讓長照更「罩」

◎羅品善

長照服務是蔡總統重視的政策，但長照服務的對象是失能者，而傷、病是導致失能的主因，皆與醫療息息相關，然而醫療與長照卻都各行其是。依據長期照顧服務法第八條第三項「接受醫事照護之長照服務者，應經醫師出具意見書」，最近衛福部的「居家失能個案家庭醫師照護方案」，就是讓醫療與長照結合更緊密，使長照服務更完整。但依據衛福部統計，今年上半年接受專業服務的個案有五萬多人，但願意加入「居家失能個案家庭醫師照護方案」卻不到三百家。在此呼籲醫療單位積極參與在宅醫療的方案，至於有在宅醫療需求的民眾，也應勇於站出來，讓地方政府與醫療單位看到民眾對於在宅醫療與長照結合的需求。

在病患出院後，醫療端被動等待病患回診，且未主動追蹤預後狀況，即使現在長照二．○往前延伸至出院準備服務，讓失能者在住院期間即可接受失能評估並盡早規劃長照服務，但缺乏在宅醫療專業的建議下，常錯失復原時機，甚至導致失能程度加劇。過去就曾發生服務人員在不知個案有骨質疏鬆或有骨折的狀況下提供服務，導致個案嚴重骨折。甚至有置換人工關節的個案，因為害怕疼痛而不敢在術後活動關節，導致手術成效不佳，造成失能加劇。

缺乏在宅醫療，導致失能者與家屬出院返家後仍然徬徨無助，例如鼻胃管、導尿管或其他管路的清理、氧氣的提供等等，都讓家屬困擾，甚至在剛出院需要積極復能（健）或調整藥劑時，都需要在宅醫療的醫師專業建議與協助。

為使醫療與長照結合，如果有需要申請「居家失能個案家庭醫師照護方案」的家庭，可撥打長照專線一九六六或居住縣市的長照中心，也鼓勵熱心的醫療單位，與所在地的長照中心聯繫加入，讓醫療與長照結合，使醫療成效延續至家裡，也讓長照服務無縫接軌。

（作者為都蘭診所體系執行長）

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