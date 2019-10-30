自由廣場》地方派系「放生」韓國瑜！

◎冼義哲

國民黨總統參選人韓國瑜自高雄市長請假後，展開所謂的「環島傾聽之旅」，但日前韓到民雄出席「庶民傾聽座談會」時，席間國民黨議員林于玲舉手發言直說「我的大老闆，我們重鈞兄居然沒有排上這個不分區立委，我們嘉義縣很可憐」，言下之意是要為前立委翁重鈞爭取國民黨不分區立委。此話一出，與會者紛紛鼓掌響應，「不分區立委」的喊聲此起彼落，而韓國瑜卻只能尷尬地回應說「議員講得有一點敏感，重鈞兄在我心目中是最棒的」。

韓國瑜要走他的總統之路，靠的是左腳韓粉、右腳地方派系這「兩條腿」，韓粉無須贅述，然而地方派系的支持動力，卻是相當錯綜複雜。以往國民黨內，地方派系與黨中央始終存在難以跨越的階級鴻溝（馬時代黨中央更被認為有意圖消滅地方派系），今次韓的逆轉出線，背後是來自於其能與地方派系結合，韓才贏得黨內初選，地方派系自然將之視為「階級流動」的機會，而其中最具戰略指標者莫過於「上京城、進國會」。

「肉桶政治」（pork barrel）是台灣地方派系長久存在的運作模式。2014年時，筆者曾因輔選嘉義候選人，對嘉義政治生態略有接觸。嘉義地區可以說是過去國民黨派系最為堅實的部分，然自從陳明文加入民進黨後，國民黨於嘉義縣最具宰制力之地方頭人莫過翁重鈞。林于玲議員代表地方派系「這串肉粽」的發聲，自然是向韓要求將頭人帶回肉桶分配的桌上。如此赤裸的表態，無疑是在席次分配的桌上對韓梭哈叫牌，然而韓卻毫無招架之力。

地方樁腳要不分區的位子，韓給不出來，隔天便被翁重鈞「放生」！派系看穿了韓並無不分區立委的推薦權，自然失去輔選動力。韓的困境在於，不分區立委名單的決定是黨主席的絕對權力，國民黨總統候選人未擔任黨主席並不常見，是而韓此時只能任憑吳敦義秀肌肉。把戰場設定在國會的吳敦義，早已放眼龍頭寶座，以盼取得政治生命延續甚至攀升的戰略位置，不但置身於不分區安全名單中，在對黨的宰制力上更要超越韓。

為防堵「放生事件」重演，韓日前抵達澎湖第一時間受訪時便直言「已和吳敦義通話討論過不分區名單人選理想條件」，此話真正要傳遞的訊息，在於強調自己並非不能觸及不分區名單之分配。前主席洪秀柱也趕緊喊話「不分區名單應該讓韓參與」，但吳以「會優先考慮」帶過，言下之意自然是「沒有保證推薦人選會放入安全名單」。

這讓韓在澎湖的基層座談會上，遇到民眾拋出第一個問題是「希望能幫忙爭取一席不分區」時只能閃避不答。也因此與前立法院長王金平關係緊密、素有「澎湖王」之稱的林炳坤雖接待韓，但被問及是否支持時，僅以「因韓來到嵵裡，是我的老家，必須盡地主之誼」帶過。林甚至藉機喊話韓應向王金平釋出善意合作。次日的造勢活動上，澎湖縣長賴峰偉發言時也未著墨於未來國家對澎湖的建設，反而強調希望高雄市政府協助處理澎湖垃圾一事，「務實地」只去談論韓能實質運用的市長職權，他對韓的選情好壞看法，不言而喻。

國民黨已公布下個月中要將不分區名單送中常會，自嘉義林于玲議員一次叫牌，到韓漂洋過海再面臨地方派系的考驗，再到彰化前議長白鴻森和前縣長卓伯源「公開缺席」，這一切都讓全國各地方派系都看見韓的底牌—沒有黨產可以支配、沒有不分區可以允諾，因此韓根本難以穩固新型的恩庇侍從關係，散落各縣市的韓粉也不具備對單一選區的影響力，這對韓來說，恐怕是比被自己人說「吃喝嫖賭都會」更尷尬、更傷的事。

（作者為青年佔領政治發起人，澎湖縣民）

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