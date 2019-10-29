自由廣場》談主權太無聊？他五分鐘談五次！

◎ 沈建德

高雄市長被問若當選會不會簽和平協議，不敢回答，反說民進黨顧主權太無聊。可是翻開四月十一日他在哈佛的演講（閉門座談），五分鐘內講了五次「九二共識」，等同向美國及全世界強調，主權上台灣是中國的一部分。他萬萬想不到，年輕人已意識到他會出賣台澎主權，有機會就將他一軍。

他在哈佛的講稿分十八段，九二共識集中在第十三和十四兩段，分別講了三次和兩次。賣台賣到國際上去。但他很自然的說他認為「貨出得去、人進得來、高雄發大財」是高雄人民所希望的，他認為九二共識強調台灣是中國的一部分是切實可行的。

市長選舉時，他大大方方的告訴高雄市民，若同意九二共識，就投他一票，不同意就不要投，結果他贏了。好笑的是，選後高雄人google「九二共識」的暴增，想搞清楚到底甚麼是九二共識。

前台南市議員李文正公開質問「九二共識」中國對台主權的權狀在那裡至少四次，我們甚至跑到高雄市政府前面的廣場和裡面拉布條、海報三次，問他要台灣屬於中國的法律文件，他卻如縮頭烏龜，直到今年四月才說：「有關國家外交相關事務係屬中央權限，本府謹守地方自治事項…」現在要選總統了，再問他要台灣屬於中國的法律文件，還是不敢回答，正如他被問若當選簽不簽和平協議一樣，說顧主權太無聊。遁詞知其所窮！

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

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