自由廣場》山林開放讚，但別忘了郊山！

◎ 蔡志鏗

行政院長蘇貞昌召開「向山致敬，啟動山林政策新思維」記者會，宣布開放山林新政策。相對於山友們的興高采烈，筆者想提醒行政院長的是，全面開放山林很讚，但也請不要忘了市區附近更多民眾更常接觸到的郊山！

台灣是爬山的天堂，許多登山客更是以爬百岳，或小百岳作為人生目標，固然令人羨慕與敬佩，但是利用假日到住家附近的郊山走走的民眾，人數應該多很多。換言之，改善郊山的登山健行環境，不但受益者更多，而且是「更接地氣」的作為。呼籲蘇院長在逐年改善登高山的山屋、步道、營地和通訊基地台的同時，也請把關愛的眼神投向郊山，與地方政府合作改善郊山的登山環境。

過去我常爬高山，但是隨著年齡增長，體力和腳力退化，近年來逐漸改為健走郊山。平心而論，台北市附近郊山的登山環境都不錯，但仍有美中不足之處，流動廁所就是個問題。像士林的天母古道，環境優雅，整條路面鋪有碎石，健走起來相當愜意，但是沿途就是沒有廁所；另外，像北投的軍艦岩，步道乾淨整潔，樹蔭涼爽，只是沿途許多突出路面的樹根，對資深公民而言，都是相當不便的事情。

要改善上述這些問題，無論是增設廁所，或是在凸出的樹根處覆土，其實所費不多，但現實狀況是主管機關長期關注不足，問題一直沒有改善。政府既然有大決心和大魄力全面開放山林，改善登高山的環境，筆者呼籲，也撥出若干經費，做好郊山步道整治與管理，讓更多的國民身心受益，相信這也是國家的福氣！

（作者為台北市退休校長）

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