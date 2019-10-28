◎ 楊鴻光

二○一六年美國總統選舉一面倒地認為勝利是屬於希拉蕊的，紐約時報在選舉日的早上認定希拉蕊勝選的機率超過八十％。輿論也認為以第一夫人身分在白宮待了八年，當過參議員和國務卿的希拉蕊會贏，民主黨信心滿滿，沒想到希拉蕊竟然輸了。許多川普的支持者不願意回答民調問題，被問到的時候，往往以「沒有決定」來回答。這樣的人不在少數，也讓二○一六年的民調變得格外不準確。

這和二○二○年即將在台灣舉行的總統大選頗有雷同之處，各家民調顯示蔡英文持續領先韓國瑜十多個百分點以上，穩操勝算，高枕無憂似乎已大勢底定，殊不知蔡英文也和希拉蕊犯了相同的錯誤，就是「完全沒有摸準國家的脈搏」和同樣是「政黨政治的延續，並沒有什麼新鮮和變化的感覺」。只能靠「一國兩制」、「反送中」操作「護主權」、「亡國感」的夢囈來愚弄選民，企圖以「義和團」式的民粹來掩飾執政的無能，阻礙國家的進步繁榮，以圖一人一黨之私。

根據CNN彙整川普勝選五大原因：被忽略的白人、愈罵氣勢愈旺、局外人、FBI助攻、相信本能。韓國瑜即佔了四項（FBI助攻除外），韓以莫忘世上苦人多的庶民精神，接地氣的傾聽士農工商建言，擄獲基層民意，造就隱、顯性的鋼鐵粉。其次韓被黑、被抹、被紅，可說是政壇的受虐兒，無形中也累積了「愈罵愈旺」的能量。而黨內菁英對韓的「若即若離」或「分道揚鑣」，韓始終以和為貴，不攪和在其中的泥淖，顯現獨立的「局外人」地位。最後韓以獨特性的「韓氏兵法」或「韓式幽默」，直白式「非典型」的競選策略，雖屢屢遭到知識份子、專家的揶揄，但韓仍千萬人吾往矣，不改其志。

韓國瑜以「職場」取代「戰場」，以「安全感」取代「亡國感」，為捍衛中華民國不惜粉身碎骨，精確摸準了「國家的脈搏」。反觀蔡英文，不但未從去年九合一選舉結果得到教訓，反而變本加厲，欲蓋彌彰，頻以檢到槍之姿而沾沾自喜，一旦誤踩雷區（如陳同佳案），因小失大亦粉身碎骨，兩者價值大不同。韓國瑜能否成功複製川普2.0，讓各界跌破眼鏡，且拭目以待！

（作者為退役教官，台中市民）

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