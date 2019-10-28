自由共和國》林保華／中共十九屆四中全會前的刀光劍影

習近平為了修憲奪取終身制，打亂了四中全會正常的開會日期（路透檔案照）

林保華／時事評論員

中共中央政治局會議終於在十月二十四日宣布，十九屆四中全會將於二十八日至三十一日在北京召開，這次四中全會將研究「堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化」若干重大問題。這些是形式主義的政治口號，除非真正改革共產黨的專制治理體系與追究習近平的治國能力。最主要的討論內容不會讓外界知道。三天前才決定四中全會開會日期，在中共歷史上實屬罕見，才是我們需要探討的內部不尋常情況。

習近平為了修憲奪取終身制，打亂了四中全會正常的開會日期，變成像毛澤東那樣，在有把握掌控會議時才召開會議，否則情願一拖再拖。四中全會本來應該在去年秋天召開，然而開會以前的北戴河會議上，習近平受到眾元老的責難，那時召開四中全會肯定對他不利，因此一拖就到今年。那場會議上，胡錦濤沒有參與「剿習」，所以兒子胡海峰獲獎升任西安市市長。而眾元老也達成一個默契，先平安度過建國七十週年大慶再說，因為那是全黨全國的節日，須以大局為重。

去年十月下旬港珠澳大橋通車，出席典禮的習近平說了句「我宣布港珠澳大橋正式開通」後就賭氣走人，可見當時他的心情，哪裡可能召開四中全會。

然而這一年來習近平的「政績」越來越糟糕，美中貿易戰未取得成效，經濟成長率被熟知內情的專家認為是負成長導致失業率攀升，而同時又出現物價高漲的怪象；尤其爆發了香港反送中運動導致顏面盡失，也影響中國的資本市場，胡錦濤是否會再支持習近平打了問號。而政治局常委中真正屬於他的嫡系人馬只有全國人大常委會委員長栗戰書，導致會議只能延期。

一般認為習近平的反對派主要是江澤民、曾慶紅人馬，實際上朱鎔基的金融幫與李克強的團派也是有力的反對者，因為他們掌控經濟金融，習近平的瞎指揮造成他們與習近平的嚴重對立，尤其表現在美中貿易戰態度上的翻來覆去，惡化了中美關係，讓中國的經濟處境更加惡劣。

習近平在經濟工作上無能，在人事鬥爭上則是拜毛澤東為師，「與人鬥爭，其樂無窮」。因此為了掌控四中全會，事前頻以「鬥爭」來震懾對手，以減弱對抗力量。但他的唯一法寶還是「打老虎」這個老掉牙武器。

中共四中全會前夕的十月二十一與二十二日兩天，官場再現「打虎潮」，兩天當中，多個地區、領域（多為司法系統）二十七名官員被通報查處。接著還有幾位比較重要官員被查處，包括中將、少將各一位，最高級別是前雲南省委書記秦光榮的被捕，說他是前中辦主任令計劃的死黨，是否旨在警告胡錦濤、李克強的「團派」？還有傳說習近平要打大老虎來祭旗。而這之前傳出來的消息是習近平警告了政治局常委中的中紀委書記趙樂際。他會不會成為大老虎引起關注。

多年前趙樂際因為拔除李克強愛將、國務院秘書長楊晶，得到習近平的賞識而被提拔為政治局常委兼中紀委書記，也就是原先王岐山的重要位子，掌控全黨的「刀把子」。如今卻因為「秦嶺別墅案」被習近平警告，此案發生在十年前趙樂際擔任陝西省委書記之時，並且一直拖延不辦。趙樂際老爸是習近平老爸的老部下，應有相當交情，習近平卻為何緊追此案不放？可能的解釋是建造秦嶺北麓的別墅群破壞了習近平家鄉的龍脈，導致他帝業不順，所以非剷除不可。如果中紀委書記本身是大老虎，那真是天大的笑話，所以可能就加以「冷藏」。

趙樂際在黨內並沒有形成派系，打掉他嚇不倒其他派系；而打老虎導致「官不聊生」，使習近平成為全黨全軍的公敵，那才是習近平最頭痛的地方。這也是為何習近平最近改變了對美中貿易戰的態度。因為經濟問題老百姓最有感，民族主義再狂熱也替代不了經濟上的實惠。

習近平的妥協還可能宣布接班人來暗示放棄終身制。問題是接班人是哪一個派系的，是否要在這次會議宣布，黨內還有一場慘烈的格鬥，也許這才是會議一拖再拖的原因。

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