自由廣場》高鐵興建的迷失

◎曾興魁

北宜高鐵及南延屏東的建案，環評爭議不休，這二個星期更是砲聲隆隆，先是立法院藍綠立委對交通部「倒退嚕」的質疑，日前藍營總統參選人韓國瑜的「要廢盲腸線」，健全高鐵再從小港機場南延到潮州的穩當方案，更慘遭行政院發言人「盲腸縣」及蘇貞昌院長翻開舊帳，時任交通部長毛治國、次長葉匡時在二○一○年十月指稱，該方案（高鐵南延並地下化到高雄站）並不具可行性，而「當時交通部次長葉匡時就是現在的高雄副市長」，「電火球」不是省油的燈，藍營雖就事論事卻討不到便宜。

高鐵南延到屏東六塊厝，應以屏東人的需求為第一考量，屏東眾多的勞動力撐起高雄的生產力，每天第一早班的火車可以看到在高雄造船廠、高雄大鋼廠、高雄鋁廠等上班族、學生上學，甚到擔了蔬菜等農產品到市場販售賺取蠅頭小利的農夫（婦），高屏唇齒相依，庶民需要的是便捷的與高雄市的鐵路交通。

至於高鐵南延到屏東六塊厝，只讓屏東市少部分人口獲益，屏東市與高雄市的交通無論公路、鐵路均甚完備，足夠未來二十年的需求。若依交通部長林佳龍「西部高鐵東部快鐵」構想更應串連小港機場到潮州、東港的高捷，才有前景。交通部政次王國材答詢時說，這條路線再往南或再往東延伸，整個與東部連接起來，會比只到屏東這短短幾公里更有效益，則是緩兵之計，畫餅充饑而已。東延打通大武山有可能嗎？至於南延潮州，屏北、麟洛、內埔到潮州一帶發展已趨飽和，若再蠻幹破壞良田瓦舍，農民抗爭必激烈，誠非國家之福。

小港機場不遷建，沒有高鐵，高雄飛不起來；台北、高雄是台灣的雙翼，南北不均衡發展，台灣飛起來卻只能在原地打轉！

（作者為音樂家，屏東人）

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