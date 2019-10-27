自由廣場》硬要拉石虎與經濟對撞的心機

◎張經偉

國民黨立委陳超明與石虎保育團體對嗆一事，其實能看出：國民黨真正渴求的票源為何。

千年前，杜牧就寫下「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花」。看來一個社會裡面，難免有政治冷感者。一直以來，國民黨總試圖將綠營、獨派等，形塑成一群張牙舞爪的政治狂熱份子（而且似乎有其成效），自己相對就是平靜度日、中立理性之輩，以此獲得「商女們」的芳心。然而，面對最可愛、最無關統獨、最老少咸宜的動保議題，國民黨竟是依然站在公民團體的相反面，簡直自砸這面「乖乖牌」。隔江猶逗前院貓的商女們都要得罪，這樣的國民黨，到底還求什麼票？

國民黨時常滿口拚經濟、發大財等，是求經濟票嗎？這也怪哉，動保和拚經濟其實並非互相對立。在澳洲，觀光可說是由袋鼠、無尾熊、鴨嘴獸等特有種所帶動。要說最舉世聞名的澳洲英雄，筆者接觸過的當地人都異口同聲：「鱷魚先生」Steve Irwin，動保界的泰斗。對於觀光產業略有接觸的人，肯定明白這般道理。陳超明之流硬要拉經濟與石虎對撞，是何居心？

說到底，國民黨要的其實是「反對票」。世界的基本定律是：有作用力就會有反作用力。獨派團體、動保團體、任何團體，一旦成形，必也會有反彈之聲：不一定是反對其核心訴求，也可能是反感他們阻礙交通、製造噪音、咄咄逼人…這就是國民黨見縫插針之時，把一切的「反作用力」全吸收成票。

在此，我們才能明白，為何國民黨如此立場百變？從兩蔣的反攻大陸到馬習會，或是從挺同的黃昭順到反同的黃昭順，其實國民黨就是要站到其政敵的明顯對立面（不論這個對立面如何荒誕），然後期盼各種「反作用力」化為選票流到自己身上。

國民黨此計真有其可能效用，筆者認為去年一一二四選舉結果，一個重要原因就是反作用力太多。萬幸的是，要見招拆招也不困難，即以不鳴金擊鼓的柔和方式，無為而大為地推動各種政策。例如阿扁政府時期，即在鈔幣使用期限已至時，讓央行印製新造型鈔幣，無聲無息地將獨裁者頭像換成孩子與珍禽。如此，國民黨就無「為反而反」之空間。

（作者為清大歷史碩士、澳洲打工旅遊者）

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